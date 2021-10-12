Обязательная вакцинация в Московской области: Указ 12 октября 2021 о прививке 80% работников в сфере услуг

Согласно документу, еще как минимум 20% работающих в сфере услуг должны будут привиться до 10 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская область повысила планку по минимуму сотрудников сферы услуг, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Ранее действовало правило о 60% привитых работниках. Теперь привиться должны будут 80%.

Такое постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми, - сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. - Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие».

Согласно документу, еще как минимум 20% работающих в сфере услуг должны будут привиться до 10 декабря 2021. К этому сроку они обязаны получить хотя бы один компонент любой из лицензированных на территории Российской Федерации вакцин от COVID-2019.

В областном Минздраве объясняют новые меры по обязательной вакцинации быстрым ростом числа новых заболевших. Так, с 4 по 10 октября в регионе отметили 12 041 новых подтвержденных пациентов с ковидом, это примерно на 20% больше, чем в предыдущие недели.

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