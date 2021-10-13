Пассажиры московского метро дали отпор мигрантам, которые приставали к девушке

Когда поезд прибыл на станцию «Текстильщики», участников конфликта встретил отряд сотрудников транспортной безопасности и полиция

Очередной конфликт в столичной подземке с участием мужчин восточной наружности. Видео расходится по социальным сетям. Как рассказали kp.ru очевидцы, инцидент произошел во вторник, 12 октября на Таганско-Краснопресненской линии между 19:30 и 20:00.

— Группа лиц, назовем их «кавказской внешности», приставала к женщине в метро. Женщина попросила их вести себя культурно. В ответ ее начали оскорблять. За женщину вступились два парня Одного из них пнули в живот, — сообщили kp.ru.

Сам момент удара на видео не попал — так утверждают очевидцы. В ролике видно только как один из кавказцев провоцирует русского на драку. Сначала хватает за шею и притягивает к себе, чтобы что-то сказать на ухо. Затем толкает от себя с криком: «Давай выйдем!».

Тут уже другие пассажиры начали заступаться за молодого человека. Просили агрессоров угомониться и сообщили машинисту поезда об инциденте. Когда поезд прибыл на станцию «Текстильщики», участников конфликта встретил отряд сотрудников транспортной безопасности и полиция.

— Ужас, мало вас в новостях показывали, — крикнула одна из пассажирок вслед компании смуглолицых мужчин.

— Понаехали! Заберите их! — просит полицию другая пассажирка.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене пока инцидент не комментировали. «Комсомолка» направила в ведомство запрос, чтобы уточнить обстоятельства конфликта.

Ранее в столичной подземке трое выходцев из Дагестана жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева. Тот заступился за девушку, к которой пристали дагестанцы. Половина вагона была залита кровью Романа. За неравнодушную гражданскую позицию глава СКР Александра Бастрыкин наградил смельчака медалью, а мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить ему 2 млн рублей.

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