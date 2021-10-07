Дагестанцам, избившим парня в метро, светит до 23 лет колонии

Следственный комитет занимается расследованием жесткого инцидента в московском метро, который произошел 6 октября 2021. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет занимается расследованием жесткого инцидента в московском метро, который произошел 6 октября 2021.

- Трое приезжих из Дагестана до беспамятства избили 25-летнего москвича Романа Ковалева, который заступился за девушку.

- Кунаки сбежали на ближайшей станции, но в итоге были задержаны (при задержании оказали сопротивление полицейским).

- Изначально в полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (максимальное наказание - лишение свободы до семи лет). Однако затем дело передали в Следственный комитет. По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело троих отморозков переквалифицировали на более тяжкие статьи - «покушение на убийство» (до 18 лет) и «применение насилия в отношении представителей власти» (до пяти лет).

Эксперт рассказал сайту KP.ru о перспективах наказания для отморозков.

- Несмотря на то, что следствие квалифицирует преступление, как покушение на убийство с отягчающими, на сой взгляд, здесь имеет место всё же умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), а это уже до 10 лет, замечу, без нижней планки, - говорит адвокат и эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия. - То есть судья может назначить и десять, и год! Что касается насилия в отношении полицейских, по этой статье мужчинам грозит до пяти лет.

Трое приезжих из Дагестана до беспамятства избили 25-летнего москвича Романа Ковалева, который заступился за девушку. Фото: СОЦСЕТИ

По мнению адвоката, по совокупности преступлений, совершенных задержанными из очевидно хулиганских побуждений, им реально грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

К слову, один из задержанных, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности - получил условный срок за кражу. И судимость с него не снята.

- Есть вероятность того, что этот условный срок приплюсуется к новому наказанию, - заявил Вадим Багатурия.

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