Вакцинированным пожилым москвичам дадут 10 тысяч рублей вместо «Коробки здоровья»

С начала акции в Москве подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили уже более 240 тысяч московских пенсионеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» привитые от ковида московские пенсионеры могут получить компенсацию в 10 тысяч рублей. Такое решение принял сегодня, 13 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Акция действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года. До сих пор жителям старше 65 лет, которые за это время сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, или пройдут ревакцинацию, выдавали так называемые «Коробки здоровья». В них - тонометр, медицинские маски, прибор для измерения уровня кислорода в крови, витамины и многое другое для хорошего самочувствия.

С 12 октября при желании вместо подарочного набора можно взять компенсационную выплату в 10 тысяч рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. С собой принесите паспорт гражданина РФ, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

ЦИФРА

С начала акции в Москве подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили уже более 240 тысяч московских пенсионеров.