Напавший на полицейских в Москве вооруженный мужчина хотел покончить с собой

Оказалось, что после нападения мужчина хотел покончить с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить расследовании уголовного дела в отношении мужчины, который пришел на контрольно-пропускной пункт (КПП) московского отдела полиции с пистолетом. Дело оказалось довольно неординарным.

Как стало известно kp.ru, вечером 12 октября 2021 года крепко выпивший мужчина, завалился на контрольно-пропускной пункт отдела МВД России по району Преображенское, немного поговорил за жизнь, а затем выхватил пистолет и стал целиться в полицейского. Служивые не стали стрелять. Выбили у него из рук оружие и отправили под замок проспаться. А утром Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Оказалось, что после нападения мужчина хотел покончить с собой.

- Москвич при задержании пояснил, что когда ему надоело жить, он написал предсмертную записку, - пояснили "КП" в правоохранительных органах.

Следователи отправили задержанного в медицинское учреждение, что бы получить оценку его психического состояния, а его пистолет отправили на экспертизу. По предварительным данным, 50-летний москвич не блефовал: он переделал стартовый пистолет для стрельбы боевыми патронами.

Как стало известно "КП", скоро любое гражданское оружие в России будет выдаваться с одобрения ФСБ. Во вторник Росгвардия подготовила и разместила на портале regulation.gov.ru для обсуждения новый проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, который "направлен на повышение эффективности государственного управления в сфере оборота оружия".

- Любое подозрение сотрудников МВД или ФСБ России в том, что гражданин имеет отношение к экстремистским, террористическим или криминальным организациям, несет угрозу общественной безопасности повлечет отказ в выдаче ему лицензии на оружие либо ее аннулирование, - пояснил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

При этом силовики объяснять причину отказа не будут. Проверка будет назначаться автоматически после того, как гражданин изъявит желание получить лицензию на оружие или продлить ее.

Отметим, что это уже второй за год законопроект, который ужесточит получение оружия гражданами России.

Ранее в Федеральный Закон "Об оружии" Госдумой были приняты (вступят в силу с 29 июня 2022 года) поправки, которые разрешат владеть оружием только с 21 года. С 18 лет разрешат получать оружие только тем, что прошел или проходит военную службу, состоит на службе военизированных организациях или имеет специальное звание. Ну, еще промысловым-охотникам в отдаленных районах, где без ружья из дома не выходят.

При этом оружие с магазином более чем на два патрона можно будет получить лишь после 5 лет владения двустволкой.

Не смогут владеть оружием ранее неоднократно судимые, судимые за терроризм и тяжкие преступления, преступления совершенные с помощью оружия. А еще те, кто минимум два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, общественной безопасности, в том числе за управление машиной в пьяном виде.