«Устал от жизни»: в Москве айтишник явился в полицию с пистолетом, но никого убивать не собирался

Мужчине грозит от 12 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Осеннее обострение, а иначе как объяснить участившиеся за последние дни сообщения о суицидах. Но этот случай из оперативных сводок столицы, пожалуй, самый необычный. С первых минут все происходящее и походило не на попытку свести счеты с жизнью, а на настоящую диверсию.

В девятом часу вечера вторника, 12 октября, в отдел полиции «Преображенское» зашел высокий, крепкий мужчина средних лет. На КПП его встретила лейтенант полиции, которая после стандартной процедуры приветствия уточнила цель визита. На вопрос мужчина отреагировал молчанием.

- Какова цель визита? — повторила лейтенант полиции.

В ответ визитёр так ничего и не сказал. Вместо объяснений он достал из кармана пистолет и наставил его на полицейскую. Та среагировала моментально: как и положено в таких случаях достала табельное оружие и направила его на диверсанта. К счастью, обошлось без крови. На помощь к полицейской пришли коллеги, которые моментально скрутили странного вооруженного гостя. Уже потом следователям он поведал истинную цель своего поступка.

Оказалось, что в полицию москвич явился, чтобы свести счеты с жизнью. При этом сам он стрелять не планировал. Раскрыть способ, который он изобрел мы не можем поскольку это запрещено законом. Из полицейского участка мужчину сразу доставили на допрос.

- Задержанным оказался 50-летний москвич. Мужчина официально работает it- специалистом, на одном из крупных городских заводов, женат, двое взрослых детей. Отправляясь в полицию, он оставил дома предсмертную записку, — сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

В ней он просил никого не винить в его смерти. Сейчас автор послания находится в изоляторе временного содержания.

- Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Айтишник полностью признал свою вину. В оправдание следователям он процитировал библию и прочитал лекцию о том, что суицид — это смертных грех. Тут не поспоришь.

- Устал от жизни, - заявил на допросе москвич.

Возможно, у мужчины серьезные проблемы с психикой. Как уже установило следствие, почти год он лечился от депрессии. При этом на учете в психоневрологическом диспансере он не состоял, это и позволило ему несколько лет назад оформить разрешение на оружие.

- В рамках расследования будут проведена психиатрическая экспертиза, — добавили в столичном СК.

Мужчине грозит от 12 лет лишения свободы. Кстати, его пистолет был заряжен и этот факт явно не смягчит наказание. Возможно, историю с усталостью от жизни он просто сочинил, а истинным мотивом было именно убийство полицейского. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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