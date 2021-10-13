Виновник стрельбы у школы в Москве задержан. Им оказался подросток со страйкбольным оружием

Подростка, пришедшего с оружием к школе, удалось найти по горячим следам - буквально в соседнем доме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этого странного человека снял из окна один из учеников. Неизвестный перелез через забор, спрыгнул в школьный двор, а из его сумки торчал ствол карабина. Затем этот самый мужчина достал оружие, направил его вверх и выстрелил...

Тут же по соцсетям перепуганных школьников понеслись фотографии: забаррикадированные стульями двери классов, подъезжающие к школе автобусы спецназа. Впрочем, стрелявший прорываться в школу не стал. После стрельбы в воздух он снова перемахнул через забор и исчез.

Это ЧП произошло в школе 1260 на юго-западе Москвы. Силовики оцепили ее, детям и педагогам сказали не покидать классы. После проверки территории оцепление сняли.

Школьники публиковали в соцсетях фото баррикад на входе в класс.

Вскоре стало известно, что странного человека удалось найти по горячим следам - буквально в соседнем доме.

- Подозреваемый молодой человек задержан, - рассказал сайту KP.ru пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Известно, что задержанному 15 лет, он сам еще учится в школе. Оружие, с которым он забрался на территорию школы - имитация боевого, предназначено для игры в страйкбол.

Чего молодой человек хотел добиться, пока непонятно.

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