«Я своего деда убила»: в Москве студентка призналась в жутком преступлении

Москвичка зарезала своего деда кухонным ножом и объяснила все самозащитой. Фото: Росгвардия

Кровавая семейная драма случилась днём 14 октября в многоэтажке на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы. Крики и грохот привлекли внимание соседей, которые позвонили в службу спасения.

Первыми к месту ЧП добрались сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию неподалёку. Дверь квартиры им открыла 20-летняя девушка. Она сходу призналась : натворила страшное. В одной из комнат нашли ее мертвого дедушку. На теле пенсионера насчитали не меньше четырёх ножевых.

- Как выяснилось, между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему дедушке. От полученных травм мужчина скончался, - рассказали kp.ru пресс-службе Росгвардии.

С места ЧП подозреваемую доставили в Следственный комитет. Сейчас девушка отвечает на вопросы следователей. Свою вину она признала ещё по дороге на допрос.

- Я убила своего деда. Я защищалась. Он на меня напал и мне пришлось, - рассказала москвичка.

Было ли это самообороной, или нет установит следствие . Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство». Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы. Девушка студентка одного из московских вузов. По предварительным данным, семья вполне благополучная.

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