Студентка МГУ выпала из окна на 14 этаже общежития: «Время от времени у нее случались припадки»

Время от времени погибшую госпитализировали в психиатрическую больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские следователи выясняют детали гибели студентки, которая днем в четверг, 14 октября, выпала из окна общежития МГУ. Тело девушки обнаружили на козырьке одного из подъездов многоэтажного жилого корпуса на юго-западе столицы. Марии В. было 24 года.

- По словам очевидцев, девушка выпала из окна комнаты, где проживала - на 14 этаже, - рассказал корреспонденту сайта KP.ru источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, Мария училась на четвертом курсе биологического факультета.

При этом соседи по общежитию рассказывают, что девушка была необщительной, иногда шумела.

- Время от времени у нее случались некие припадки, после которых Машу госпитализировали в психиатрическую больницу, - сообщил один из студентов. - На моей памяти было как минимум пять таких госпитализаций. Но через какое-то время она возвращалась в общежитие. Из-за этих проблем она, кстати, до сих пор училась, хотя должна была закончить вуз еще два года назад. Но из-за пропусков по состоянию два или три раза брала академический отпуск.

По словам источника, сегодня утром погибшая девушка говорила соседке по комнате, что хочет снова взять «академ».

Проверку проводит Следственный комитет.

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