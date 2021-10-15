Яндекс.Еда доставит блюда из «мишленовских» ресторанов Москвы

Самое обсуждаемое событие этого года в гастрономической жизни Москвы — издание Гида MICHELIN. Критики несколько месяцев оценивали рестораны столицы и 14 октября наконец представили итоговую версию. В ней собраны заведения, которые, по мнению экспертов, предоставляют лучший сервис и подают самые вкусные блюда в мегаполисе.

В навигации по гиду помогут сервисы Яндекса — компания стала официальным партнером Гида MICHELIN в Москве. Посмотреть полный список заведений можно через поисковик Яндекса и на Яндекс.Картах. Для этого наберите запрос «Мишленовские рестораны» или «рестораны MICHELIN». Сервис предложит проложить маршрут и расскажет интересные детали о заведениях.

Если нет времени посещать ресторан или возникли сложности с бронированием, можно оформить доставку блюд из заведений Гида MICHELIN через Яндекс.Еду. На главной странице приложения появилась вкладка, в которой указаны заведения из гида. К сервису сейчас подключены свыше 30 ресторанов из 69 упомянутых критиками «Мишлен».

За 120 лет истории гида проект никогда не оценивал заведения в городах СНГ. Москва стала первой. Наивысшую оценку в три звезды пока не получил ни один ресторан столицы. Но и во всем мире подобных общепитов не так много. Два заведения в Москве удостоились оценки в две звезды (Twins Garden и Chef’s Table), еще семь получили одну (Selfie, Beluga, Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva).

45 заведений столицы упомянуты в качестве рекомендованных критиками, а 15 гастропроектов получили значок «Биб Гурман» — так помечают заведения с оптимальным соотношением цены и качества. Гид обновляют каждые полтора года. После переоценки заведению могут как добавить звезду, так и убрать ее. Также критики присуждают отдельные награды за обслуживание и мастерство шеф-повара.