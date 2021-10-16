Будет выглядеть, как в 1927 году: Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа

Здание Центрального телеграфа в 1957 году. Фото: mos.ru

В столице в скором времени начнется реставрация Центрального телеграфа на Тверской улице. Фасад здания важно сохранить таким, каким он был в начале своей истории - в 1927 году. О начале реставрации здании сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Скоро начнется реставрация Центрального телеграфа - легендарного здания в центре Москвы. Внешне он будет выглядеть так же, как в начале своей истории - в 1927 году, - написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Внешне здание будет выглядеть так же, как в начале своей истории - в 1927 году. Фото: mos.ru

Здание Центрального телеграфа построили в 1925—1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Оно предназначалось для размещения главной столичной телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. Последние три года часть здания занимала московская компания телекоммуникаций, остальные помещения сдавались в аренду - магазины, кафе.

Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займет важное место в жизни города. Фото: mos.ru

В 2020 году появились сообщения, что здание ждет большая реставрация с приспособлением к современному использованию. Архитектурную концепцию реновации Центрального телеграфа разрабатывали специалисты из Англии. Но из-за пандемии планы откладывались. Сейчас проект доработали и готовы начать работы. Важной составляющей проекта станет ее историческая сущность, к тому же здание является объектом культурного наследия. Поэтому общественные пространства будут современными, но фасад и исторические ценности сохранят.

Архитектурной особенностью являются не только большие окна и необычная крыша, но и пятигранная башня в качестве декоративного элемента. Фото: mos.ru

Привести в порядок предстоит здание, общая площадь которого составляет 54 тысячи квадратных метров. Архитектурной особенностью являются не только большие окна и необычная крыша, но и пятигранная башня в качестве декоративного элемента. На башне можно увидеть советский герб с лентами, пшеничными снопами, тут же серп и молот расположены по бокам от глобуса. Предполагалось, что глобус будет вращаться. Кстати, сейчас москвичи видят не оригинальный глобус, его заменили на пластиковый и без надписи "СССР" во время последней реконструкции в 2010 году.

Проект доработан, скоро начнутся работы. Фото: mos.ru

- Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займет важное место в жизни города. Там откроются общественные пространства, будет кипеть деловая жизнь. А москвичи снова будут назначать встречу под глобусом, - сообщил Сергей Собянин.

Привести в порядок предстоит здание, общая площадь которого составляет 54 тыс. кв. м. Фото: mos.ru

Кстати, еще в 2019 году попасть в историческое шестиэтажное здание телеграфа можно было, записавшись на экскурсию. Гостям показывали небольшой музей с телеграфными аппаратами, макетами газет, которые ежедневно отправляли с пометкой "срочно" по всему Советскому Союзу. Сохранился и праздничный зал с красными креслами, где в свое время выступали Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару. Не исключено, что в обновленном Центральном телеграфе создадут музей.

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