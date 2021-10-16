Москвичи восстановили цветочное панно на заводе, где создавали плитку для сталинских линий метро

Сохранить надпись «Керамико-плиточный завод» удалось волонтерской команде Remember.moscow. Фото: Алиса ТИТКО

Сохранить надпись «Керамико-плиточный завод» удалось волонтерской команде Remember.moscow. Инициативные ребята узнали, что под несколькими слоями краски сохранилось историческое панно и решили восстановить. Несмотря на то, что самого Керамико-плиточного завода давно нет.

Историческая находка

Более 100 лет в Холодильном переулке производили керамику и плитку. А теперь из семи зданий создают современный офисно-ресторанный кластер. Ремонтные работы ведутся несколько лет, останавливались из-за пандемии. Если удастся завершить часть работ, то уже весной 2022 года москвичи смогут прогуляться по обновленной благоустроенной территории.

- У нас уже был проект по благоустройству территории, цветовые решения зданий. А теперь, когда была обнаружена историческая вывеска, мы решили немного изменить, чтобы все совпало по цветам и стилю, - рассказывает Михаил Балко, специалист архитектурного бюро "Функция".

Доступ на территорию создаваемого кластера по-прежнему свободный, москвичи уже могут поразглядывать вывеску - ее отлично видно и из самого Холодильного переулка. Первыми ее увидели сотрудники из кафе напротив.

- Стали присматриваться, будто под краской какая-то надпись. Специалисты проверили и, правда, надпись исторического завода. Дело в том, что в последние несколько десятков лет вывеска была полностью закрашена. Во время ремонтных работ рабочие могли просто сбить плитку и мы бы лишились такой красоты, - говорит Наталья Тарнавская, представитель организации "Вспомнить все. Городские детали и истории".

Более 100 лет в Холодильном переулке производили керамику и плитку. А теперь из семи зданий создают современный офисно-ресторанный кластер. Фото: Алиса ТИТКО

Сохранить и создать мини-музей

Владельцы территории, когда узнали об исторической находке, то поменяли свои планы и решили сохранить надпись в виде панно. Стали изучать историю появления этой надписи. Оказывается, сделать ее предложил российский и советский керамист Алексей Филиппов, который на базе Керамико-плиточного завода им. Булганина придумал сделать керамический декор. Его команда активно внедряла в строгий советский дизайн старинные русские орнаменты, шрифты и технологии. Вероятно, этим и объясняется внезапный модерновый шрифт и романтические цветочные гирлянды на вывеске завода, сделанной в 1930-е годы.

- Стоит понимать, что "Керамико-плиточный завод" - это не ноу-нейм завод, а одна из самых знаковых и смелых арт-лабораторий СССР, где родилось все керамическое оформление роскошного сталинского метро и лаконичная плитка самой первой линии, и шикарные венки и звезды послевоенных станций, - говорит Наталья Тарнавская, представитель организации "Вспомнить все. Городские детали и истории".

Работы велись все лето. Владельцам предстоит продолжить формирование офисно-ресторанного кластера. Фото: Алиса ТИТКО

Волонтеры собрали 550 тысяч рублей, чтобы расчистить цветочную надпись из керамических плиток. Владельцы здания помогли с установкой строительных лесов. Стали расчищать - все панно было полностью в белой краске. Пришлось укрепить все трещины и отслоения панно от фасада, вычистили столетнюю копоть на плитке. Воссоздавать не пришлось ни один элемент, лишь докомпоновать сколы с эмали.

- Ни одной плиточки заменять на новую не пришлось – это огромная удача и топовый уровень советского качества керамического декора, - говорят волонтеры.

Работы велись все лето. Владельцам предстоит продолжить формирование офисно-ресторанного кластера.

- Мы обнаружили в здании еще несколько объектов быта 30-х годов, напольную плитку. Хотим находки использовать в интерьере здания. А еще есть идея создания мини-музея, - говорит Анна Рокачевская, специалист архитектурного бюро "Функция".

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