«Выражали неуважение и применили насилие»: Зачинщики конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве арестованы

Зачинщики конфликта на станции метро «Текстильщики» арестованы по решению суда. Фото: Кадр видео

Черемушкинским районным судом города Москвы 16 октября удовлетворено ходатайство следствия об избрании трем пассажирам метро меры пресечения в виде заключения под стражу из-за проявления агрессии к женщине.

- Взяты под стражу трое мужчин, обвиняемых в хулиганстве группой лиц в Московском метрополитене. Обвиняются мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Следователи говорят, что им придется отвечать по закону за свои действия вечером 12 октября в вагоне поезда метро, который направлялся от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики". Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до 7 лет.

- Обвиняемые проявили агрессию в отношении женщины. За пассажирку заступились другие пассажиры. В вагоне метро начался конфликт. Мужчины выражали неуважение к пассажирам и применили насилие, - рассказали следователи.

В условиях переполненного вагона созданный конфликт имел повышенную общественную опасность.

- Нами изъяты записи видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия фигурантов. Допрошены свидетели произошедшего, продолжается работа по установлению иных очевидцев, - сказали в Следственном комитете по Москве.

С учетом позиции прокуратуры Черемушкинский районный суд избрал в отношении всех обвиняемых меру пресечения в виде ареста до 15 декабря 2021 года.

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