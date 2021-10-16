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16 октября 2021 19:10

Мобильный трап врезался в стеклянный переход в аэропорту «Шереметьево»

К счастью, в момент аварии в "рукаве" не было людей
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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В московском аэропорту «Шереметьево» утром 16 октября мобильный трап врезался в стеклянный переход

В московском аэропорту «Шереметьево» утром 16 октября мобильный трап врезался в стеклянный переход

Фото: Кадр видео

В московском аэропорту «Шереметьево» утром 16 октября мобильный трап врезался в стеклянный переход. В соцсетях появилось видео, на котором видно, что мобильный трап стоит вплотную с переходной галереей. Происшествие, как сказали представители воздушной гавани, не отразилось на работе аэропорта.

- Сегодня, в 7.30 по московскому времени, при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта, произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа Терминала D, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

- Кто-то шел в тот момент по переходу?

- Нет. Пострадавших нет. На работе аэропорта событие не отразилось, аэропорт работает в штатном режиме.

Из-за столкновения трапов вылеты самолетов не были задержаны. Накануне «Шереметьево» был включен в рейтинг OAG по пунктуальности аэропортов – показатель 96,05%. За последние девять месяцев в аэропорту обслужили 22,5 млн пассажиров.

Пассажирский трап врезался в терминал в аэропорту Шереметьево

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