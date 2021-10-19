Мужчина «поймал» шальную пулю во время вечерней пробежки по Москве

Пострадавший получил пулю из травматического пистолета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в один из травмпунктов столицы пришел окровавленный мужчина. Медики сразу оказали ему необходимую помощь и перевязали рану. Пострадавший, 35-летний Иван К.*, объяснил удивленным врачам, что «поймал» на лице шальную пулю. Мужчина рассказал, что вышел вечером на пробежку в районе Люблино, бежал вдоль дороги. На обочине Ваня заметил конфликт двух таксистов, мужчины толкались и кричали друг на друга. Раздался приглушенный хлопок. Иван не стал вмешиваться в потасовку и пробежал мимо, как вдруг почувствовал боль в области груди. Опустив глаза, мужчина увидел, что его одежда залита кровью, а в груди чувствуется сдавливающая боль. Поняв, что получил ранение, Ваня стал спрашивать прохожих о том, где здесь ближайшая больница. Узнав адрес, мужчина побежал в травмпункт.

«В травмпункт обратился 35-летний Иван К.* Мужчина пришел весь в крови, держась за грудную клетку. Дежурный врач сразу осмотрел пострадавшего и диагностировал у него не проникающее пневматическое ранение грудной клетки справа. Мужчине не требовалась госпитализация, внутренние органы и кости повреждены не были. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и отправили долечиваться дома.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Врачи сообщили в дежурную часть о поступившем к ним пациенте с пулевым ранением. Предположительно, Иван получил пулю из травматического пистолета. Полицейские разыскали пострадавшего и опросили его о случившемся. Мужчина не смог назвать оперативникам точный адрес случившегося, поскольку плохо ориентируется в том районе. Проверив камеры наружнего наблюдения, полицейские не смогли найти описанный пострадавшим конфликт таксистов у обочины дороги в том районе.

Сам же потерпевший попросил оперативников проверку не проводить, поскольку ни к кому претензий не имеет. Тем не менее, полиция разыскивает стрелка, который ранил 35-летнего мужчину во время вечерней пробежки. Оперативникам предстоит выяснить, была ли это случайность или в Ивана стреляли намеренно, а также установить личность стрелка и его мотивы.

* Имена изменены

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