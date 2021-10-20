Нерабочая неделя в Москве с 30 октября по 7 ноября 2021: как будут оплачивать

Частный бизнес, скорее всего, продолжит работу Фото: Михаил ПАТЛИС

Общероссийская "нерабочая неделя" в связи с ростом заболевших коронавирусом официально объявлена в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Решение принял президент России Владимир Путин. Он поддержал введение нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Решение касается всех государственных и муниципальных служащих. Не будут останавливать работу только предприятия транспорта, экстренных служб и производства непрерывного цикла. Частные организации будут самостоятельно принимать решение – отправлять своих сотрудников на отдых, либо на "удаленную работу", либо продолжать работать в штатном режиме.

- В Трудовым кодексом "нерабочие дни" пока никак не закреплены. Понятно, что они появились в практике наших властей второй год, как появилась пандемия коронавируса. Если праздничные и выходные дни узаконены, то понятия "нерабочие дни" нет. Поэтому, вероятнее всего, что сотрудники бюджетных организаций будут работать без потери зарплаты, то есть то, о чем и говорит президент - с сохранением заработной платы, - прокомментировал Александр Карабанов, адвокат.

- А частные организации, как будут оплачивать "нерабочие дни"?

- Частный бизнес, скорее всего, продолжит работу. Возможно, часть сотрудников будет отправлена на "удаленку", если это позволяет производство или сфера услуг. Не исключено, что работодатель сохранит оплату труда такой же, как и за выполнение ее в офисе или на предприятии. Но тут в любом случае предприниматели будут сами определять характер работы и выплаты в "нерабочие дни".

Впервые "нерабочие дни" были объявлены весной 2020 года. Тогда в Министерстве труда объясняли, что оплачивать их будут в том же размере, что и отработанные дни. К тому же отмечали, что "нерабочие дни" не продлевают отпуск, если кто-то оформил заявление на такие же даты. Условно, если был оформлен отпуск на первую неделю ноября, то дни будут оплачены согласно тарификации для дней отпуска.

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