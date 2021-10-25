Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
25 октября 2021 10:40

Разбившийся под Москвой двухместный самолет вылетел без разрешения. Погибла дочь генерал-майора авиации

При крушении двухместного самолета в Рузе погибла дочь героя Великой Отечественной войны Татьяна Самофалова
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер

Фото: ТАСС

Сайту KP.ru стали известны новые подробности ЧП с самолетом под Москвой - в воскресенье, 24 октября, неподалеку от аэродрома Вакулино в Рузе разбился легкомоторный самолет А-22. После падения он загорелся. Пилот и его пассажирка погибли. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер, с которым летчик-любитель попросту не справился.

Татьяна Покоевая была в разбившемся самолете вместе с мужем

Татьяна Покоевая была в разбившемся самолете вместе с мужем

Фото: Одноклассники

По данным сайта kp.ru, за штурвалом самолета находился 69-летний Юрий Самофалов, предприниматель, владелец компании «Белспецстрой» (по данным в открытых источников, фирма занималась строительством жилых домов и автодорог). Вместе с ним в кабине А-22 находилась его 67-летняя супруга Татьяна Покоевая.

Сидевший за штурвалом легкомоторного самолета Юрий Самофалов владел строительной компанией

Сидевший за штурвалом легкомоторного самолета Юрий Самофалов владел строительной компанией

Фото: Одноклассники

Как стало известно, женщина была дочерью генерала-майора авиации Григория Покоевого. Во время войны Покоевой совершил 35 боевых вылетов на бомбардировщиках, участвовал в Курской битве. В 1950-х командовал военно-транспортной авиадивизией. Трагически погиб в 1957 году, когда дочери было всего полтора года.

Сотрудники аэродрома Вакулино сообщили, что самолет упал вскоре после взлета.

Отец погибшей женщины Григорий Покоевой во время войны совершил 35 боевых вылетов, а в 1957 году трагически погиб, уже командую авиадивизией

Отец погибшей женщины Григорий Покоевой во время войны совершил 35 боевых вылетов, а в 1957 году трагически погиб, уже командую авиадивизией

Фото: Личный архив

- В филиале Московского центра автоматизированного управления воздушным движением сообщили, что Самофалов разрешение на взлет не получал, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Когда погиб Григорий Покоевой, его дочери было всего полтора года

Когда погиб Григорий Покоевой, его дочери было всего полтора года

Фото: Личный архив

КСТАТИ

Двухместный самолет А-22, который также называют «Летучая лисица», с конца 1990-х годов выпускается на Украине. Его крейсерская скорость - 130 километров в час, но максимально он может разгоняться и до 220 км. Максимальная дальность полета в штиль при полном баке (90 литров) - 580 км. Пустой, без пассажиров и груза, самолет весит 306 кг.

ЧППроисшествия: ЧП