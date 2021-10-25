Разбившийся под Москвой двухместный самолет вылетел без разрешения. Погибла дочь генерал-майора авиации

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер Фото: ТАСС

Сайту KP.ru стали известны новые подробности ЧП с самолетом под Москвой - в воскресенье, 24 октября, неподалеку от аэродрома Вакулино в Рузе разбился легкомоторный самолет А-22. После падения он загорелся. Пилот и его пассажирка погибли. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный боковой ветер, с которым летчик-любитель попросту не справился.

Татьяна Покоевая была в разбившемся самолете вместе с мужем Фото: Одноклассники

По данным сайта kp.ru, за штурвалом самолета находился 69-летний Юрий Самофалов, предприниматель, владелец компании «Белспецстрой» (по данным в открытых источников, фирма занималась строительством жилых домов и автодорог). Вместе с ним в кабине А-22 находилась его 67-летняя супруга Татьяна Покоевая.

Сидевший за штурвалом легкомоторного самолета Юрий Самофалов владел строительной компанией Фото: Одноклассники

Как стало известно, женщина была дочерью генерала-майора авиации Григория Покоевого. Во время войны Покоевой совершил 35 боевых вылетов на бомбардировщиках, участвовал в Курской битве. В 1950-х командовал военно-транспортной авиадивизией. Трагически погиб в 1957 году, когда дочери было всего полтора года.

Сотрудники аэродрома Вакулино сообщили, что самолет упал вскоре после взлета.

Отец погибшей женщины Григорий Покоевой во время войны совершил 35 боевых вылетов, а в 1957 году трагически погиб, уже командую авиадивизией Фото: Личный архив

- В филиале Московского центра автоматизированного управления воздушным движением сообщили, что Самофалов разрешение на взлет не получал, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Когда погиб Григорий Покоевой, его дочери было всего полтора года Фото: Личный архив

КСТАТИ

Двухместный самолет А-22, который также называют «Летучая лисица», с конца 1990-х годов выпускается на Украине. Его крейсерская скорость - 130 километров в час, но максимально он может разгоняться и до 220 км. Максимальная дальность полета в штиль при полном баке (90 литров) - 580 км. Пустой, без пассажиров и груза, самолет весит 306 кг.