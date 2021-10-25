Синоптик объяснил странный рисунок облаков в небе над Москвой

Горожане делятся в соцсетях урбанистических пейзажей на фоне закатного неба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером понедельника, 25 октября, сотни тысяч жителей Москвы любовались закатом. Алые всполохи на густом синем небе и красивейшие облака, словно невесомый флер или морозные узоры на стекле. Сторизы в инстаграме пестрят яркими снимками.

Вечером понедельника, 25 октября, сотни тысяч жителей Москвы любовались закатом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» спросила у синоптика, что стало причиной образования облаков необычной формы. Может быть, это морозо? Ведь день начался с отрицательных температур.

— Мороз здесь ни при чем. Днем был слабый прогрев земной поверхности — солнце грело, и как следствие случилась небольшая конвекция И вуаля — образование небольших кучевых облаков. Это стандартные кучевые разорванные облака. По-латыни Cumulus fractus, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Алые всполохи на густом синем небе и красивейшие облака, словно невесомый флер или морозные узоры на стекле. Сторизы в инстаграме пестрят яркими снимками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее синоптики дали прогноз на грядущую нерабочую неделю с 28 октября. Наблюдать погодные суровости жителям столичного региона не придется. Вместо этого осень будет дразнить очередной волной тепла. Воздух прогреется до +14 градусов по Цельсию.