Москвичи могут получить кешбэк за уплату налога на недвижимость

Фото: Shutterstock

У жителей Москвы появилась возможность при оплате налогов вернуть часть средств в виде кешбэка. А затем потратить его на приятные услуги для себя и близких.

Сэкономить удастся, оплачивая налоги в приложении МТС Банка и на сайте «МТС Деньги». Кешбэк начисляется в размере 1% от уплаченной суммы.

ЗА ЧТО ПРИДЕТ КЕШБЭК

Вернуть средства в виде бонусов можно за уплату транспортного налога, налога на землю и недвижимость. Рассчитаться по налоговым задолженностям нужно до 1 декабря 2021 года, иначе после этого срока будет начисляться пеня.

Кроме того, кешбэк будет начислен при оплате детсада, госпошлины, штрафов, квартплаты.

- Оплата, как на сайте, так и в приложении, возможна картами любых банков по универсальному идентификатору начисления (УИН), указанному на платежке, - уточнили в пресс-службе МТС.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БОНУСЫ

Кешбэком можно оплатить мобильную связь и домашний интернет МТС, подписку на онлайн-кинотеатр KION, билеты в МТС Live. Также бонусы можно обменять на мили «Аэрофлот Бонус» или воспользоваться другими услугами в сервисе МТС Cashback. Регистрация возможна с помощью мобильного номера любого оператора.

КСТАТИ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ

Что нужно знать о транспортном налоге

- В этом году был введен запрет на перерасчет уплаченного транспортного налога, если он влечет увеличение платежа. Это значит, что больше той суммы, что была ранее уплачена, вам начислить не смогут.

- В случае смерти собственника авто или утилизации машины начисление налога прекращается с первого числа месяца.

- При оплате налога за 2020 год изменился перечень авто, к которым применяется повышенный коэффициент. С новой информацией можно ознакомиться здесь

Что нужно знать земельном налоге

При расчете земельного налога в некоторых регионах были применены новые результаты государственной кадастровой оценки стоимости земель. Жителям Москвы, в собственности которых есть участки в других городах и областях РФ, нужно иметь это в виду. Для ознакомления с новыми данными нужно получить выписку из Единого госреестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.