Теплые ступени и цифровая печать по бетону: как строят станцию метро «Терехово»

Строительство станции "Терехово" началось в мае 2018 года, основные работы завершены и вот-вот она откроется для пассажиров Фото: Алиса ТИТКО

Станцию метро "Терехово" готовят к открытию - пассажиры смогут ей воспользоваться уже в ближайшее время. Запуск запланирован на ноябрь 2021 года. Сейчас ведется обкатка поездов и планируются работы по присоединению станции к действующим на БКЛ. Корреспондент KP.ru увидела финальные работы на станции метро "Терехово".

"Терехово" вместо "Поля чудес"

Метро наконец-то пришло в Мневниковскую пойму (вблизи деревни Терехово). Эту территорию сейчас активно развивают: строится жилье, спортивные объекты. О строительстве метро здесь заговорили в 90-е, потом снова в 2010 году. На перспективных картах станция фигурировала как "Парк Чудес". Такое название связано с проектом строительства парка аттракционов. Проект был реализован в 2020 году, но в Нагатинской пойме и получил название "Остров мечты".

Строительство станции "Терехово" началось в мае 2018 года, основные работы завершены и вот-вот она откроется для пассажиров. В эти выходные, с 29 по 31 октября, ее будут присоединять к действующим станциям Большой кольцевой линии.

- Временно закроем для пассажиров участок БКЛ от "Хорошевской" до "Мневников", так как это нужно, чтобы провести работы по присоединению новых станций. Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем, - рассказали в Московском метрополитене.

Сейчас на станции распаковывают автоматы для продажи билетов, начнут тестировать турникеты. Уже заработали эскалаторы. На станции работает около 600 человек и это не считая рабочих, которые благоустраивают уличное пространство возле станции.

- Маски надеваем. Проверяем температуру тела, - говорят на входе журналистам.

Станцию метро "Терехово" готовят к открытию Фото: Алиса ТИТКО

Строители тоже все в масках. Проверки на предмет соблюдения требований по профилактике распространения COVID-2019 тут частые.

- Мы проводим проверки всех строительных объектов Москвы, в том числе и станций метро. На 18 площадках выявили нарушения, как правило, нет масок. Но очень быстро ликвидируют нарушения, - рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

- А на каких станциях были выявлены нарушения?

- На десяти станциях БКЛ от "Терехово" до "Каховской", которые планируются в ближайшее время к вводу. К тому же проверили стройку депо "Нижегородская" и "Сокол".

Руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Фото: Алиса ТИТКО

Бетон и теплые лестницы

Основные строительные работы на станции "Терехово" закончили, с сентября начались пуско-наладочные работы. По рельсам пошли поезда на участке 3,7 км от станции "Терехово" до "Кунцевской", но пока в рамках обкатки (без людей).

- Эта станция среднего заложения - чуть больше 22 метров. Платформа здесь так называемого берегового типа, в связи с тем, что проходка была щитом 10 метров. Длина платформы стандартная - 168 метров. У станции четыре выхода, - рассказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По дизайн-проекту для станции выбрали серый цвет, на колонны нанесли узоры с помощью технологии цифровой печати по бетону - это ноу-хау для Московского метро. На потолках светодиодные светильники-кольца, которые распределяют свет в разные стороны. Пол выложили гранитом.

На входах в вестибюли обустроили лестницы с подогревом.

- Эту технологию используют с 2013 года при строительстве метро. Теплые лестницы нужны, чтобы в холодное время года на ступенях не появлялась наледь, - сказал Игорь Войстратенко.

Подогрев ступеней и тамбуров у лифтов будет включаться автоматически, а на некоторых станциях тепло на ступенях обеспечат инфракрасными подвесными обогревателями. Теплые ступени появятся на всех новых станциях БКЛ.

На станции работает около 600 человек и это не считая рабочих, которые благоустраивают уличное пространство возле станции Фото: Алиса ТИТКО

В планах

Строители готовят к открытию десять станций метро БКЛ: "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Москвичи, которые будут пользоваться новыми станциями, сократят время при ежедневных поездках практически вдвое.

- В следующем году мы должны провести все основные работы и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года – начале 2023 года, - сказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Большую кольцевую линию Московского метрополитена начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.

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