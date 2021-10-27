После зверского убийства московского банкира его долг в 8,4 млрд рублей перейдет к наследникам

Банкир Михаил Яхонтов. Фото: Youtube

Московские следователи продолжают расследование убийства бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи.

Напомним:

- Тела 57-летнего мужчины, его молодой супруги и 8-летнего ребенка нашли в квартире в элитном жилом комплексе на Воробьевых горах. Яхонтов и его жена были убиты ножом, ребенок - задушен.

- За двое суток до этого семья перестала отвечать на звонки родных.

- Убитый Михаил Яхонтов в середине 2010-х был одним из основных фигурантов уголовного дела вокруг обанкротившегося «Смоленского банка». Выяснилось, что группа топ-менеджеров через кредиты липовым фирмам выводила большие суммы за границу. Насчитали 600 млн рублей.

- В 2019 году Яхонтов получил 6 лет колонии, но с учетом отсидки в СИЗО уже весной 2020-го вернулся домой.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ДОЛГ В 8,4 МЛРД РУБЛЕЙ

В следствии по-прежнему отрабатывают несколько версий тройного убийства. Основные - ограбление и месть, связанная с бывшей работой Михаила Яхонтова в банке. По одной из версий, в «Смоленском банке» могли быть храниться в виде вкладов большие деньги серьезных людей (в том числе из криминала), а когда банк лопнул, вернуть их не удалось.

Как ранее сообщал сайт KP.ru, в сентябре нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал Михаила Яхонтова банкротом. Об этом просили представители Агентства по страхованию вкладов - государственной организации, которые разбирается с делами лопнувшего «Смоленского банка». Как выяснилось, АСВ еще в 2019-м подавал на Яхонтова в суд, требуя, чтобы он выплатил нанесенный банку материальный ущерб. Иск удовлетворили. С тех пор мужчина был должен 8 412 859 600 рублей, но платить отказался. После признания Яхонтова банкротом все его имущество должны были продать с молотка, чтобы погасить хотя бы часть долга.

Корреспонденту KP.ru удалось найти человека, который должен был выявить имущество экс-банкира, изъять его и выставить на торги.

- На самом деле после решения суда о банкротстве Михаила Яхонтова к следующему шагу мы так и не перешли, - рассказал нам арбитражный управляющий Дмитрий Павлов. - Реестр банкротств закрывается в течение двух месяцев. За это время должник имеет право предъявлять апелляции и прочее. Поэтому мы просто ждали, к выявлению объектов его имущества перейти не успели.

- Вы общались с Михаилом Яхонтовым?

- Нет. Во-первых, в этом нет никакой необходимости. Во-вторых, арбитражные управляющие и не должны общаться ни с одной из сторон, чтобы нас не заподозрили в каком-то особом отношении к ним.

ДОЛГИ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ МАТЬ-ПЕНСИОНЕРКА И ДОЧЬ?

Между тем, как стало известно KP.ru, после гибели Яхонтова все долги экс-банкира переходят его наследникам. То есть, к ближайшим родственникам - пожилой матери и дочери от первого брака.

- В случае смерти должника, долг никуда не испаряется, он переходит к его наследникам, - объяснил объясняет юрист Дмитрий Кваша, эксперт в области банкротства. - То есть, по делу о банкротстве все равно должны будут найти все его имущество и продать.

Но по закону есть два нюанса. Во-первых, наследники могут от этого самого наследства отказаться и тогда к долгу они вообще никакого отношения иметь не будут. Во-вторых, даже если они вступят в наследство, отвечать по долгам покойного будут лишь в пределах активов, которые переходят от него.

Впрочем, не исключено, что описывать и изымать будет нечего. Михаил Яхонтов был человеком в финансовых делах опытным. Не исключено, что все свое имущество он ранее успел переписать на родственников. Например, квартира в элитном ЖК, где произошла трагедия, по документам принадлежит матери убитого банкира.

- Когда будет реализовано все имущество Михаила Яхонтова, Арбитражный суд будет принимать решение - есть ли основания для списания оставшихся долгов, - уточняет Дмитрий Павлов. - Таков закон.

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