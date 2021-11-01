На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19

Фото: АГН Москва

Сделать прививку и сдать экспресс-тест теперь можно на ВДНХ. Найти его легко - в левом крыле арки главного входа. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Власти города открывают новые пункты из-за числа желающих вакцинироваться в Москве. К тому же увеличивается количество москвичей, которым в ближайшее время нужна будет ревакцинация.

- В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Посетить новый центр вакцинации и точку экспресс-тестирования на COVID-19 на территории ВДНХ смогут только граждане России. Предварительная запись не требуется.

- Он будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00. Потоки посетителей разделены таким образом, чтобы не было пересечений ожидающих вакцинацию и уже прошедших ее. Сам процесс вакцинации проходит максимально быстро, - рассказали в Оперштабе.

Напомним, что в период нерабочих дней (включительно до 7 ноября 2021 года) все пункты вакцинации в городе продолжают работу. Даже те, которые расположены в торговых центрах. В здания доступны отдельные входы.

Недавно в Москве открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус - бесплатно сдать тест можно в метро или в центрах госуслуг.

Конкретно

Что нужно взять с собой для вакцинации?

- паспорт,

- полис ОМС (при наличии),

- номер СНИЛС, чтобы информация о прививке была отражена на федеральном портале госуслуг,

- желательно указать свой номер мобильного телефона, чтобы на него после вакцинации пришел QR-код.

Полный список центров и график их работу доступны на сайте mos.ru/privivka/.

Как сделать экспресс-тест?

- понадобится паспорт,

- номер полиса ОМС (при наличии),

- дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей, нужно взять свидетельство о рождении для ребенка,

- результат через 15 минут,

- если ответ экспресс-теста положительный, то не сразу на месте и бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. До получения результата ПЦР попросят оставаться дома - 1-2 дня.