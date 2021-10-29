Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях метро в Москве

Экспресс-тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это бесплатно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице открылось еще 20 точек экспресс-тестирования на коронавирус. Горожане могут сдать тест в метро или в центрах госуслуг. Тест можно сделать быстро и бесплатно.

- Горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70% случаев, - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Экспресс-тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Пройти тестирование могут и дети, но только в присутствии родителей, нужно взять свидетельство о рождении.

- Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро, — прокомментировал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Экспресс-тестирование будет проводиться на месте - мазок берется из полости носа, а результат будет готов через 15 минут. Таким способом можно выявить инфекцию даже у бессимптомных носителей.

Где можно сдать экспресс-тест?

- в 15 центрах госуслуг. Ежедневно с 8.00 до 20.00,

- в 5 вестибюлях станций метро. Ежедневно с 9.00 до 21.00.

Конкретно

Экспресс-тестирование в метро:

- «Тверская» и «Пушкинская» (рядом с турникетами, выходы № 2–4),

- «Маяковская» (рядом с турникетами, выход № 1),

- «Тургеневская» (рядом с кассами, выходы № 3–5),

- «Хорошевская» (западный вестибюль, выходы № 1–4),

- «Третьяковская» (перед стеклянными дверями, выход № 2).

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru.

Экспресс-тестирование в центрах Госуслуг:

· Центр госуслуг района Басманный (Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)

· Центр госуслуг района Гагаринский (Вавилова улица, дом 81, корпус 1)

· Центр госуслуг района Котловка (Нахимовский проспект, дом 25А)

· Центр госуслуг района Обручевский (Ленинский проспект, дом 103)

· Центр госуслуг района Северное Медведково (Полярная улица, дом 31, строение 1)

· Центр госуслуг района Преображенское (Малая Черкизовская улица, дом 14)

· Центр госуслуг района Сокольники (Стромынка улица, дом 2)

· Центр госуслуг района Войковский (Космонавта Волкова улица, дом 10, строение 1)

· Центр госуслуг района Дмитровский (Лобненская улица, дом 4А)

· Центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (Ленинградское шоссе, дом 108)

· Центр госуслуг района Орехово-Борисово Северное (Ясеневая улица, дом 8)

· Центр госуслуг района Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3)

· Центр госуслуг района Нагатинский Затон (Нагатинская улица, дом 27)

· Дополнительный офис центра госуслуг района Выхино-Жулебино (Ташкентская улица, дом 21)

· Центр госуслуг района Капотня (ул. Капотня 2-й квартал, дом. 22)

Что делать, если экспресс-тест окажется положительным?

- для подтверждения заболевания на месте бесплатно сделают ПЦР-тест. Ответ будет готов через 1-3 дня. Все эти дни нужно будет провести на самоизоляции,

- результат ПЦР-теста придет в виде смс на телефон, также его можно будет посмотреть в электронной медицинской карте,

- если ПЦР-тест будет положительным, то человеку нужно будет продолжать оставаться дома до прихода врача, который назначит лечение и откроет больничный.

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Процедуру можно будет проходить каждые две недели (подробно)