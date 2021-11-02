Когда наконец в Москве рассеется туман: эксперты приоткрыли завесу

Туман-долгожитель, туман-молоко, супертуман — как только не называли в интернете окутавшую столицу мглу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туман-долгожитель, туман-молоко, супертуман — как только не называли в интернете окутавшую столицу мглу. На самом деле правильно его именовать радиационным. Но несмотря на страшные смыслы вокруг слова, ничего смертельного в нем нет. Разве что, за рулем надо быть внимательнее и под ноги смотреть, чтоб на ежика в парке не наступить.

Дымка начала собираться под вечер 1 ноября, а к полуночи достигла апогея. Утром 2 ноября многие оставили личные авто на стоянке и поспешили к метро. А по дороге наснимали кучу удивительных пейзажей знакомых мест. В Подмосковье картина аналогичная. И даже за пределами столичного региона часть областей пронизаны белой пеленой.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ

— Днем 1 ноября воздух и земля прогрелись (если забыли, стояла ясная погода — прим. авт.). Небо было безоблачным, тепло начало уходить вверх. Температура быстро понижалась, а относительная влажность росла. При этом установилась безветренная погода, — объяснил синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Такой процесс образования тумана в метеорологии и называется радиационным. В переводе с латыни слово означает «сияние, излучение». В данном случае речь о тепле, которое сначала впитала земля, а затем «отдала» вверх. Облачность — нулевая, поэтому излучение ничего не тормозило. Влажность достигла 100%, началась конденсация и как следствие — туман.

БОЛЬШОЙ ГОРОД НЕ ВИНОВАТ

Многие климатические аномалии усиливаются в мегаполисе. Например, когда летом стоит жара, «бетонный мешок» в центр Москвы раскаляется еще сильнее. Но в случае с туманом размеры столицы ни причем.

— Москва большая, но все же это недостаточно сильное тепловое пятно, чтобы оказывать воздействие в этом случае. Это совпадение. На востоке Рязанской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей тоже наблюдался туман, — ответил Александр Шувалов.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что туманы в целом типичное явление для нашего региона. Да, по силе и интенсивности этот из ряда вон. Но при этом синоптик нашла в погодных архивах, что аналогичные случаи были в 2009-м и 2019-м. Но тогда продлились меньше.

Дымка начала собираться под вечер 1 ноября, а к полуночи достигла апогея. Утром 2 ноября многие оставили личные авто на стоянке и поспешили к метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ОН НЕ ЯДОВИТЫЙ?

Туман это по сути зависшая в воздухе 100%-ая влажность. А вода аккумулирует разные гадости. В столице главным источником выбросов служат машины. Коптящих небо промпредприятияй не так много. А те, что работают, давно поставили современные фильтры.

Однако неприятный флер гари все же витал в воздухе. Особенно остро ощущался вблизи МКАД и в Новой Москве. Появились даже конспирологические теории, что это вовсе не природа виновата, а происки бесстыжих промышленников.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы корреспондента «Комсомолки» поспешили успокоить: экологи все проверили, туман вызван не выхлопами, не заводскими трубами. Исключительно метеорологические явление.

— Метеоусловия вызвали накопление выбросов в атмосфере. На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Сейчас (к вечеру 2 ноября — ред.) наблюдается снижение. Дальнейшие метеоусловия (возвращение ветра — прим. авт.) будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, — отметили в департаменте.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛСЯ ДОЛЬШЕ ПРОГНОЗОВ

Первые экстренные предупреждения служб и синоптиков гласили: через два часа после восхода солнца мгла рассеется. Но ни к обеду, ни к концу дня тотального прояснения не наступило. Да, стало лучше: вместо рубежа видимости в 100 метров, который просматривался утром, уже «солидные» 1000 метров и больше. Но не идеальная видимость.

Причина тому — недостаточная сила ветра и мало солнечного света, который бы испарял влагу. Именно на эти две переменные уповали специалисты, когда давали прогнозы. Однако туман оказался гуще ожидаемого и дымка не развеялась.

ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ

В среду и четверг (3-4 ноября) ожидаются кратковременные дожди. Дальше прогнозы синоптиков разнятся. Одни говорят, что сохранится пасмурная погода, другие предвещают очередные ясные дни. При этом похолодания не будет. Температура в дневные часы +7…+12 градусов Цельсия. Это выше климатической нормы на 5-7 градусов — еще одна аномалия поздней осени.

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