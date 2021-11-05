«Давайте один на один! Ребёнка напугаете!» В Новой Москве четверо мужчин напали на отца с маленьким сыном

В комментариях народ негодует

Драка произошла в День народного единства в районе Новые Ватутинки. И силы, как говорят в таких случаях, оказались неравны. С одной стороны, четверо мужчин (по предварительным данным, все они лица кавказской национальности). И с другой - папа с ребёнком.

На видеороликах, выложенных в Сеть накануне, слышно, как молодой отец пытается остановить своих обидчиков:

- Что делаете? Я с ребёнком! Ребёнка напугаете...

Несмотря на это, конфликт продолжается. Мужчина от очередного удара падает на землю, а его испуганный сын (на вид лет пяти-шести) убегает в сторону.

- Давайте один на один, - не успокаивается отец. - Куда вы толпой? Ребёнка напугаете...

В комментариях народ негодует. И в различных пабликах не стесняется выражений. Многие вспоминают недавний конфликт в метро, когда столичный бармен вступился в поезде за девушку и был зверски избит тремя дагестанцами.

- Здесь тоже не мешало бы найти эту свору, - пишут пользователи соцсетей. - Для них даже маленький ребёнок не помеха.

Некоторые возмущаются тем, что автор ролика не вступился за молодого отца. Да и другие прохожие не спешили это делать.

Тем временем от пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве поступил официальный комментарий:

- Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно на территории ТиНАО. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

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