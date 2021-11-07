Россиянка узнала, что ее изнасиловали, увидев в интернете порно со своим участием

Ближе к ночи выпитое ударило девушке в голову, сознание замутнилось Фото: Shutterstock

Жуткий случай произошел в Москве на квартирной вечеринке. 23-летнюю москвичку Марину В.* пригласила на вписку ее подруга Маша. Девушка сказала Марине, что на тусовке будут ее друзья - хорошие ребята и несколько общих знакомых парней, с которыми Марина знакома уже много лет. Причин для тревоги у девушки не было и она приняла приглашение подруги Маши. В незнакомой квартире, принадлежащей одному из парней, собралась большая компания. Молодые люди веселились, распивали спиртные напитки и танцевали. Ближе к ночи выпитое ударило девушке в голову, сознание замутнилось, Марина почувствовала себя плохо и ушла в соседнюю комнату, где легла на кровать и заснула.

Около 5 утра Марина проснулась и обнаружила, что находится уже в другой комнате. Вечеринка давно закончилась, гости разошлись, в квартире оставались только подруга Маша, хозяин квартиры и пара общих товарищей. Увидев знакомые лица, девушка решила, что все в порядке. Марина не помнила, как и почему переместилась из одной комнаты в другую, но не придала этому особого значения, выпила воды и легла дальше спать.

Проснувшись ближе к обеду, Марина увидела в квартире все тех же знакомых людей. Девушка собралась домой, провожать ее вызвались двое приятелей. Оказавшись дома, девушка обратила внимание на странные синяки у себя на коленях. Они сильно болели, однако, вспомнить как она их получила - девушка не смогла. Марина пыталась восстановить картинку событий прошлой ночи и зашла на свою страницу в одной из социальных сетей, где обнаружила фотографии с прошедшей тусовки - на некоторых фото девушка была в одном нижнем белье, о чем в настоящий момент не помнила.

Продолжив искать информацию о произошедшем накануне, девушка наткнулась на видеоролик снятый этой ночью в той самой квартире. На видео она узнала себя, девушка была в обнаженном виде и заснята во время полового акта с одним из участников вечеринки. Поняв, что в отношении нее совершено преступление, Марина сразу обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании.

«В полицию обратилась 23-летняя москвичка Марина В.* Девушка рассказала оперативникам, что стала жертвой изнасилования, которого не помнит. Марина отдыхала со знакомыми на вечеринке, проходившей в квартире. Перебрала с алкоголем и отключилась. Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил с девушкой половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео, девушка узнала, что была изнасилована.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению девушки. Оперативники разыскивают всех гостей той злосчастной вечеринки, на которой произошло изнасилование. Следователям предстоит восстановить всю картину событий той ночи и выяснить, кто именно принимал участие в противоправных действиях в отношении 23-летней москвички.

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