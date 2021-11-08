Дороги покроются коркой льда: Москвичам посоветовали менять резину и готовиться к зиме

На неделе в Москве синоптики ожидают первый снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москва в предстоящую неделю меняет статус с «глубокой осени» на «предзимье». Температура опустится ниже 0 градусов, ожидается первый снег и ледяной дождь. Как следствие, дороги покроются коркой льда.

– Автомобилистов ждет настоящий День жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Еще в понедельник температура воздуха колеблется от +5 до +7 градусов. Но погода будет стремительно меняться.

- В ночь на 9 ноября в столице ожидается дождь и мокрый снег, после чего снижение температуры. Как результат, на дорогах после 10.00-11.00 образуется гололедица, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

- То есть дневная температура в столице будет минусовая?

- Да, завтра ожидается понижение до -3 градусов.

Из-за повышенной влажности и резкого снижения температуры ощущаться будет значительно холоднее – будто -7 градусов. Синоптики объясняют, что такая погода характерна для декабря.

Еще одно негативное явление, к которому подготавливают москвичей синоптики, это «барическая пила» (скачки атмосферного давления). Особо остро это отобразится на метеозависимых людях. Уже с 10 ноября температура станет постепенно повышаться, а к выходным будет положительной.

- В пятницу и субботу будем находиться в теплом секторе циклона, будут наблюдаться локальные дожди, дневная температура достигнет +5 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Синоптики говорят, что эту неделю можно назвать «подготовкой к зиме», а 15 ноября наступит метеорологическая зима.

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Отказаться от поездок, если не сменили резину

Водителям посоветовали отказаться от поездок на личных автомобилях 9 ноября, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

- Летняя резина жестче зимней по составу, и когда температура понижается, шины твердеют, что создается опасность на дороге, - объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

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