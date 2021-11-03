После супертумана в Москву придёт рекордное тепло

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычная погода? Нет, не слышали. Что ни день, то осень 2021 удивляет москвичей аномалиями или необычными явлениями погоды. Ещё не успел развеяться «супертуман», как метеорологи обещают сразу два температурных рекорда подряд!

В четверг и пятницу, 4 и 5 ноября, в столице будет на целых 8 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. Погода словно вернётся на месяц назад и станет такой, как обычно бывает в начале октября, с удивлением констатируют в Московском метеобюро.

А теперь - про рекорды. Пока максимум для 4 ноября за все 140 лет метеонаблюдений +11,9 градуса, он держится с 1938 года. Сейчас синоптики обещают +11…+12, так что всё на грани.

В пятницу станет еще теплее, до +13 градусов. И опять не исключён температурный рекорд. На данный.момент максимум для 5 ноября +12,9 градуса, зафиксирован он совсем недавно, в 2019 году. Не исключено, что в 2021-и будет повержен.

Причины новых аномалий объясняют метеорологи центра «Фобос»: на смену мощному антициклону придут активные циклоны и принесу с собой волну тёплого воздуха со Средиземного моря.

Увы, «курортная» погода продержится недолго. Уже в субботу, 6 ноября, не выше +9 градусов, в воскресенье и понедельник +3…+8, пасмурно и с дождями. Впрочем, и такая погода - тоже необычайно тёплая для нынынешних дар, и на 3 - 4 градуса зашкаливает за климатические нормы.