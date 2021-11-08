Что известно о пострадавших в драке с уроженцами Азербайджана в Новой Москве

У одного из участников драки в Новых Ватутинках, Александра Жиловникова, за плечами две уголовных судимости. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Резонансная драка в Новой Москве случилась вечером 4 ноября. Но подробности биографии участников потасовки продолжают всплывать вновь и вновь. Напомним, в микрорайоне Новые Ватутинки четверо уроженцев Азербайджана (у троих российские паспорта) напали на 31-летнего Александра Жиловникова, который вышел на прогулку вместе с четырехлетним сыном и 24-летним товарищем Никитой Уткиным.

В полицию они не обращались. Однако жители микрорайона бурно обсуждали драку (было несколько видео потасовки). МВД отреагировало и быстро установило всех участников.

Адвокаты обвиняемых намекали на сомнительную репутацию пострадавших.

Первый пострадавший — отец четырехлетнего ребенка: по молодости сломал школьнику нос за телефон

Александр Жиловников родом из Твери. Там же он до сих пор зарегистрирован. Но живет в собственной квартире в Новых Ватутинках, где и случился конфликт. Официально он нигде не трудоустроен.

Из источника в правоохранительных органах kp.ru также стало известно, что у Александра две уголовных судимости. Первая за грабеж в 2010 году. Суд был в 2011-м. Александр встретил на улице несовершеннолетнего и попросил у того телефон якобы послушать музыку. А когда школьник попросил вернуть мобильник, Жиловников дважды ударил его кулаком в лицо и сломал нос.

Свою вину он признал, ему дали три года условно. Раз в месяц мужчина должен был отмечаться у инспектора. Но в 2012-м забыл это сделать дважды. Из-за чего ему продлили испытательный срок.

Вторую судимость Александр получил в начале 2021 года. Дело о мошенничестве со сговором. Об этом он сам рассказал полиции, когда те принимали его заявление на напавших в Новых Ватутинках. Подробности этого дела отыскать не удалось, однако очевидно, что и тут приговор был условным, раз Александр на свободе.

«КП» пыталась связаться с Александром, но он не ответил звонок. Тогда мы написали его родственнице из Твери Екатерине Жиловниковой. Она не уточнила, кем приходится Александру, но обещала передать просьбу выйти на связь. Также собеседница так характеризовала своего родственника:

— Александр практически не пьет. У него взрывной характер, не всегда срабатывает коэффициент стрессоустойчивости, пытается иногда перевоспитывать некоторых «несознательных» личностей.

Женщина добавила, что после известных событий молодой человек не может прийти в себя и устал от чрезмерного внимания.

— Александр был с маленьким ребёнком, с которым ему пришлось убегать, неся мальчишку на плечах, — рассказала женщина.

Добавим, что Александр не только убегал с ребенком, но и закрывал сына, пока нападавшие по очереди пинали и наносили удары руками мужчине. На записях с места происшествия слышно, что мужчина просил не пугать ребенка: «Давайте один на один. Куда вы толпой? Ребёнка напугаете...» — просил отец, но его продолжали бить и пинать ногами.

Второй пострадавший: обвиняется в мошенничестве

24-летний Никита Уткин родом из Троицка. Когда были установлены все участники драки в Новой Москве, полиция опубликовала кадры оперативной съемки. На видео обвиняемые уроженцы закавказской республики и пострадавшие описывают конфликт. Есть на этом видео и Никита Уткин. Он рассказывает, что когда на Александра и ребенка напали четверо, он побежал звать на помощь.

Никита Уткин немногим ранее появлялся в сюжете канала «Петровка, 38». А именно 27 октября. Это официальный портал столичного Главка, который рассказывает криминальную хронику.

Никита Уткин оказался фигурантом дела о мошенничестве. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Уткин в той же толстовке с капюшоном, что и на видео, где он описывает стычку в Ватутинках. Только сидит он, пристегнутый наручниками. И дает чистосердечное признание. Никита оказался замешан в деле о мошенничестве группой лиц. Сейчас идет следствие, и москвич находится под подпиской о невыезде.

По данным МВД, вместе с подельниками он разводил пенсионеров и инвалидов. Навязывали фильтры для воды за 3-4 тысячи рублей, а затем объявляли: чтобы устройства работали, надо еще заплатить за обслуживание. И выставляли ценник от 30 тысяч рублей.

Никита был одним из коммивояжеров, который ходил по квартирам. Всего группа обманула по меньшей мере 50 человек. Ущерб — более 5 млн рублей.

Получается, что Никита сначала стал фигурантом дела о мошенничестве и, находясь под следствием, оказался пострадавшим в драке в Новых Ватутинках.

Азербайджанцы встретят Новый год в СИЗО

Драку в Новых Ватутинках полиция изначально расценила как хулиганство группой лиц. По статье грозит до семи лет колонии. Однако по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело переквалифицировали: покушение на убийство двух и более человек, в том числе малолетнего. Это особо тяжкая статья и наказание вплоть до пожизненного срока.

Следствие считает, что конфликт начался у одного из местных супермаркетов. Никита Уткин, Александр Жиловников и его четырехлетний сын столкнулись с двумя братьями Гасановыми. Один из Гасановых толкнул Уткина в плечо. Во время перепалки один из Гасановых достал нож, а второй дал ребенку пощечину. После этого драки не произошло, стороны разошлись. и вновь сошлись на ближайшем перекрестке. Только Гасановы были с еще одним братом и их другом из Азербайджана Аразом Мусаевым. Они напали на Александра и его сына. Мужчина просил не бить его на глазах у ребенка — но братья продолжили избивать мужчину.

7 ноября суд отправил обвиняемых в СИЗО. Если решение не обжалуют, то Новый год они проведут за решеткой. Ранее kp.ru рассказывал, каким образом уроженцы Азербайджана получили российские паспорта.