В Долгопрудном будут судить мага-педофила, снявшего ритуальную пытку подростка на видео

По версии следствия, в январе этого года Пименов жестоко избил 14-летнего московского школьника.

Уже очень скоро суд поставит точку в нашумевшем уголовном деле мага-педофила из подмосковного Долгопрудного. В местном городском суде уже завтра, 10 ноября, стартуют слушания по обвинению Сергея Пименова. По версии следствия, в январе этого года он жестоко избил 14-летнего московского школьника. Мальчика он 80 раз ударил плеткой по груди и спине, после чего выжег на его теле горячим воском пятиконечную звезду.

Жуткое действо сам Пименов преподнес как обряд посвящения в магистров черной магии. Само истязание он снял на видео, которое позже стало основной уликой обвинения. Но на этом «уроки» мага из Долгопрудного не закончились. Под предлогом очередного обряда он совершил с ребенком оральный половой акт.

Дело возбудили в феврале прошлого года, после того как школьник рассказал правду маме. Тогда же выяснилось, что предлогом для встречи с подростком стала школа черной магии, которую Пименов создал в одной из социальных сетей, отбывая наказание за подобное преступление в колонии строгого режима.

Ранее он был судим за убийство несовершеннолетнего. Причем первое преступление тоже было совершено на сексуальной почве. Свою вину уже матерый преступник на этот раз так и не признал.

- В окончательной редакции ему предъявлено обвинение по статьям 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». С такой квалификацией его деяний мы не согласны. На первом заседании завтра будет подано ходатайство о направлении дела на доследование. На мой взгляд, он готовился к убийству и дело должно быть переквалифицировано на более тяжкий состав, - прокомментировал Сергей Воронов, адвокат пострадавшего школьника.

В нынешней квалификации обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы. Напомним, ранее в Госдуму был подан законопроект, который предусматривает пожизненное лишения свободы для педофилов за повторные преступления.