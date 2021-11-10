В Москве построят 13 новых зданий районных ОВД

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в нашей стране сегодня, 10 ноября. Столичных стражей порядка в праздник лично поздравил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания отдела полиции по Бескудниковскому району.

«Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов управления внутренних дел по городу Москве, - сказал Сергей Собянин. - За последний десяток лет мы совместными усилиями с министерством внутренних дел привели в порядок, комплексно реконструировали и построили заново около 100 зданий управления внутренних дел. Это большой и огромный объем работы».

Мэр напомнил, что в Бескудниково полиция занимала здание 1965 года постройки, плохо приспособленное для работы правоохранителей и приема жителей.

«Меньше чем за год - за девять месяцев - было построено новое современное здание по индивидуальному проекту, с тиром, с актовым залом, с помещениями для работников полиции, с благоустроенной территорией», - отметил Собянин.

Мэр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел.

«За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону, - подчеркнул Собянин. - Тяжелых преступлений против личности, таких как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, кражи и квартирные кражи, угоны машин и целый ряд других снизилось в два, в три, а некоторые и в 10 и более раз».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В новом 3-этажном здании райотдела полиции на Бескудниковском бульваре разместились:

- дежурная часть и комната приёма горожан;

- камера для задержанных;

- служебные кабинеты;

- встроенный гараж на 12 машиномест с автомойкой;

- 25-метровый стрелковый тир на 4 места;

- спортзал с тренажёрами и борцовским ковром 8х8 с кругом диаметром 7 метров.

Около здания - плац для построений, спортплощадка, парковка на 24 машиноместа. Во дворе поставили памятник «Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей».

ЦИФРЫ

С 2011 года в столице комплексный ремонт и благоустройство завершили на 206 различных сооружениях ГУ МВД России по Москве. Среди них:

- 79 зданий районных отделов внутренних дел;

- 5 жилых домов - семейных общежитий для сотрудников полиции;

- 97 спортивных и хоккейных площадок для тренировок и отдыха личного состава;

- 25 других ведомственных зданий.

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