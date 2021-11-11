Более 28 миллионов квадратных метров асфальта заменено на улицах и во дворах Москвы

Ремонт на всех участках проведен в срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичные коммунальщики подводят итоги летнего ремонта дорог. В этом году по всему городу заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Такую цифру назвал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ремонт на всех участках проведен в срок, - отметил заммэра. - В порядок привели крупные магистрали, улицы, внутриквартальные проезды и дворы».

По его словам, прежде всего на дорогах убирали колейность, которая появляется из-за оживленного движения и резких перепадов температуры. Этот дефект на проезжей части может привести к аварии.

За прошедшее лето специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, а также главных вылетных магистралей – Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 «Украина», Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Среди адресов - отрезок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.

«Во время ремонта этого участка применялась современная технология бесшовной укладки «единым ковром», - уточнил Бирюков. - Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения».

Напомним, всего в столице сегодня насчитывается примерно 120 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Кроме асфальта, коммунальщики ежегодно обновляют при необходимости бордюрный камень, смотровые колодцы и дождеприёмники решётки, а также разметку.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем каждый год ремонтировать дороги?

- В Москве по регламенту межремонтных сроков крупные вылетные магистрали ремонтируются раз в три года, - рассказал Пётр Бирюков ранее в интервью «Комсомольской правде». - Небольшие дороги - раз в четыре года. Остальные - раз в шесть-семь лет. Это возможность без аварий ездить по городским дорогам, это отсутствие колейности, выбоин и ям. Ведь за предыдущие 10 лет каждый год выявляли порядка 30 тысяч различных выбоин на дорогах. Сейчас эту цифру практически свели к нулю.