Пустынную площадь перед выходом из метро «Комсомольская» превратят в новый городской сквер

«Пустыня» скоро превратится в новый городской сквер с зеленью и лавочками. Фото: mos.ru

Улицы возле Казанского вокзала благоустроят в 2022 году. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он обозначил в плане работы, что нужно привести в порядок Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный переулок, 1-й Басманный переулок, Ольховский переулок, Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик.

Новый городской сквер появится перед выходом из метро «Комсомольская». Фото: mos.ru

- Трудно назвать его тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Проблемы с комфортом здесь вполне типичны для московских улиц, на которых много лет не проводилось благоустройство, - считает Сергей Собянин.

В этом квартале планируют сделать уютную городскую среду. Фото: mos.ru

Но в этом квартале планируют сделать уютную городскую среду. Для этого хотят расширить и замостить тротуары, добавить зелени – высадить новые деревья и кустарники. Создать новые места отдыха, которых здесь не хватает.

Долгие годы площадь перед выходом из метро «Комсомольская» напоминает пустыню. Здесь создадут новый городской сквер с зеленью и лавочками.

Улицы возле Казанского вокзала благоустроят в 2022 году. Фото: mos.ru

На Новорязанской улице появится здание для Музея Московского транспорта – помещение нашлось от бывшего гаража грузовых приспосабливают под культурное пространство, временно Музей Московского транспорта презентовал свою масштабную выставку «Москвич» на ВДНХ. В настоящее время там можно увидеть уникальные машины, в том числе образцы с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967 года, «Москвич-400».

Москвичи и жители столицы могут высказать свои пожелания по благоустройству улиц возле Казанского вокзала. Фото: mos.ru

- Музей Московского транспорта станет точкой притяжения на карте города для москвичей и гостей столицы, - сказал Сергей Собянин.

Москвичи и жители столицы могут высказать свои пожелания по благоустройству улиц возле Казанского вокзала на платформе «Активный гражданин», ответив на вопросы: какие нужно установить фонари, плитку, скамейки, перголу, а также какие высадить кустарники и деревья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве откроются более 150 катков с искусственным льдом

Зимние места отдыха уже начали обустраивать на Красной площади и ВДНХ (подробности)