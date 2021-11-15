Новые места зимнего отдыха в Москве 2021-2022: Горнолыжный склон - около Терлецкого лесопарка, каток - у Северного речного вокзала

К зиме в Москве откроется несколько катков с естественным покрытием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этой зимой в столице откроется около 4 тысяч точек для отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие места.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне также снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В списке - лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда».

По его словам, зимние площадки обеспечат всем необходимым - освещением, точками проката и медпунктами, раздевалками, кафешками и туалетами. Везде будут следить за выполнением ковидных правил по рекомендациям Роспотребнадзора.

ЧТО ОТКРОЮТ

1. В ноябре заработают более 150 катков с искусственным покрытием. Впервые такие площадки появятся:

- в парке Северного речного вокзала (САО);

- в сквере на улице Хачатуряна (СВАО);

- в парке в Олонецком проезде (СВАО).

2. Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут запускать после того, как окончательно похолодает. Их разместят, к примеру, в таких местах:

- новые лыжные трассы - в парках «Сокольники» (ВАО) и «Хованская дубрава» (ТиНАО);

- снежные и ледяные горки - в Таганском парке (ЦАО) и парке Дубки (САО);

- горнолыжный склон - на улице Металлургов в районе Терлецкого лесопарка (ВАО);

- места для катания на тюбингах - на улице Дольской (ЮАО).

3. В создаваемом «Парке Яуза» на северо-востоке столицы устроят сразу 23 площадки зимнего отдыха:

- в сквере около Лазоревого проезда - новый каток с искусственным льдом;

- по всему парку - четыре лыжные трассы, три ледяные горки и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта.

4. В шести парковых зонах около набережных Москвы-реки появятся:

- открытый каток и лыжные трассы - в парке «Южный кластер» на улице Борисовские пруды (ЮАО);

- снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта - в парке «Фили» (ЗАО);

- лыжные трассы - в парках 850-летия Москвы (ЮВАО), Братеевской пойме (ЮАО), музее-заповеднике «Коломенское» (ЮАО) и природно-историческом парке «Москворецкий» (СЗАО).

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