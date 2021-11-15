«Ущерб - 400 млн рублей»: В Москве задержали похитителей картин Врубеля - пенсионерку и ее подельника

Осенью прошлого года в полицию обратился с заявлением 39-летний мужчина. По его словам, из квартиры в Замоскворечье бесследно исчезло около 150 предметов искусства.

В Москве задержали похитителей картин и икон на 400 млн рублей.

Осенью прошлого года в полицию обратился с заявлением 39-летний мужчина. По его словам, из квартиры в Замоскворечье бесследно исчезло около 150 предметов искусства.

- Мой отец был известным реставратором, - рассказал заявитель. - Всю жизнь посвятил коллекционированию, собрал немалое количество серьезнейших вещей, от которых не отказались бы музеи самого высокого уровня.

Около 85 предметов из коллекции удалось вернуть - их нашли во время обысков в домах фигурантов уголовного дела.

Как стало известно, весной 2020 года у коллекционера нашли рак и через несколько месяцев мужчина скончался.

- Установлено, что незадолго до этого в окружении умирающего мужчины появился новый знакомый, который втерся в доверие, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Еще 60 картин, икон и других произведений искусства исчезли.

В сентябре 2020-го сын покойного попробовал составить опись коллекции и понял, что из дома пропало большое количество предметов искусства. В этом списке - картины русских художников конца 19-го - начала 20-го веков, в том числе символиста Врубеля и футуриста Бурлюка, множество старинных икон 16-19 веков, гравюры, антиквариат, включая художественное стекло.

- В процессе расследования выяснилось, что кражу из дома покойного коллекционера совершили его 78-летняя сестра и тот самый новый знакомый, - говорит источник. - С женщиной он ранее уже был знаком. И по версии следствия, москвичка специально познакомила его с умирающим братом, чтобы тот, находясь в квартире, смог выявить самые ценные предметы коллекции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- Он вступил в сговор с моей тетей, самым близким мне человеком. Мне очень больно это признавать, но это так, - признал во время допроса сын коллекционера, к которому по закону перешла вся его коллекция.

По словам мужчины, пропавшие вещи по их рыночной стоимости среди любителей искусства могли бы стоить 300-400 млн рублей.

Около 85 предметов из коллекции удалось вернуть - их нашли во время обысков в домах фигурантов уголовного дела. Еще 60 картин, икон и других произведений искусства исчезли.

По словам мужчины, пропавшие вещи по их рыночной стоимости среди любителей искусства могли бы стоить 300-400 млн рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору». (Наказание по ней - лишение свободы до 15 лет, - Авт.). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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