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15 ноября 2021 10:06

«Ущерб - 400 млн рублей»: В Москве задержали похитителей картин Врубеля - пенсионерку и ее подельника

Пенсионерка и ее подельник похитили картины Врубеля и иконы на 400 млн рублей
Семен ЕЛЕНИН
Осенью прошлого года в полицию обратился с заявлением 39-летний мужчина. По его словам, из квартиры в Замоскворечье бесследно исчезло около 150 предметов искусства.

Осенью прошлого года в полицию обратился с заявлением 39-летний мужчина. По его словам, из квартиры в Замоскворечье бесследно исчезло около 150 предметов искусства.

В Москве задержали похитителей картин и икон на 400 млн рублей.

Осенью прошлого года в полицию обратился с заявлением 39-летний мужчина. По его словам, из квартиры в Замоскворечье бесследно исчезло около 150 предметов искусства.

- Мой отец был известным реставратором, - рассказал заявитель. - Всю жизнь посвятил коллекционированию, собрал немалое количество серьезнейших вещей, от которых не отказались бы музеи самого высокого уровня.

Около 85 предметов из коллекции удалось вернуть - их нашли во время обысков в домах фигурантов уголовного дела.

Около 85 предметов из коллекции удалось вернуть - их нашли во время обысков в домах фигурантов уголовного дела.

Как стало известно, весной 2020 года у коллекционера нашли рак и через несколько месяцев мужчина скончался.

- Установлено, что незадолго до этого в окружении умирающего мужчины появился новый знакомый, который втерся в доверие, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Еще 60 картин, икон и других произведений искусства исчезли.

Еще 60 картин, икон и других произведений искусства исчезли.

В сентябре 2020-го сын покойного попробовал составить опись коллекции и понял, что из дома пропало большое количество предметов искусства. В этом списке - картины русских художников конца 19-го - начала 20-го веков, в том числе символиста Врубеля и футуриста Бурлюка, множество старинных икон 16-19 веков, гравюры, антиквариат, включая художественное стекло.

- В процессе расследования выяснилось, что кражу из дома покойного коллекционера совершили его 78-летняя сестра и тот самый новый знакомый, - говорит источник. - С женщиной он ранее уже был знаком. И по версии следствия, москвичка специально познакомила его с умирающим братом, чтобы тот, находясь в квартире, смог выявить самые ценные предметы коллекции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- Он вступил в сговор с моей тетей, самым близким мне человеком. Мне очень больно это признавать, но это так, - признал во время допроса сын коллекционера, к которому по закону перешла вся его коллекция.

По словам мужчины, пропавшие вещи по их рыночной стоимости среди любителей искусства могли бы стоить 300-400 млн рублей.

Около 85 предметов из коллекции удалось вернуть - их нашли во время обысков в домах фигурантов уголовного дела. Еще 60 картин, икон и других произведений искусства исчезли.

По словам мужчины, пропавшие вещи по их рыночной стоимости среди любителей искусства могли бы стоить 300-400 млн рублей.

По словам мужчины, пропавшие вещи по их рыночной стоимости среди любителей искусства могли бы стоить 300-400 млн рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору». (Наказание по ней - лишение свободы до 15 лет, - Авт.). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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