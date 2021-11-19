И Ленин из бронзы литой, и Пушкин — опять впереди: кому в Москве больше всего памятников

Совсем недавно установили очередные памятники - Гоголю и Булгакову Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшее десятилетие в Москве открывали по 6 — 10 памятников в год. Это не считая временных арт-объектов и мемориальных досок. Большинство столичных монументов отлиты из бронзы или выполнены из белого мрамора и известняка.

Совсем недавно установили очередные памятники - Гоголю и Булгакову — на Большой Никитской, а также к своему 200-летию появился еще один Достоевский, который теперь сидит на лавочке у входа в книжный клуб на Воздвиженке, 1.

«Комсомолка» подсчитала, кому больше всего монументов в Москве. Из персон, живших во второй половине прошлого века, в топ увековеченных попали только Владимир Высоцкий, Георгий Жуков и Юрий Гагарин. «Дубликаты» скульптур чаще посвящены историческим персонам — мужчинам. И лидером остается демиург Советского Союза, патриарх революции и просто дедушка всех советских детей — Владимир Ильич Ленин. Хотя после распада СССР памятников в столице ему не ставили.

Конкретно

Кому в Москве больше всего памятников*

В. И.Ленин - 164

А. С. Пушкин - 18

Петр I - 10

А. В. Суворов - 9

М. И. Калинин - 9

Л. Н.Толстой - 8

В. С. Высоцкий - 7

Г. К. Жуков - 7

М. Горький - 7

М. И. Кутузов - 6

М. В. Фрунзе - 6

М. В. Ломоносов - 6

С. А. Есенин - 6

Ф. М. Достоевский - 5

А. И. Герцен - 5

Н. Э. Бауман - 5

М. Ю. Лермонтов - 5

Ю.А. Гагарин - 5

М. И. Цветаева - 4

Н. В. Гоголь - 4

Ф. Э. Дзержинский - 4

В. В. Маяковский - 4

К.А. Тимирязев - 4

Источник данных: Мосгорнаследие, Портал открытых данных Москвы, онлайн-справочники (Яндекс.Карты, 2ГИС)

* Учитываются скульптуры под открытым небом и в вестибюлях метро, бюсты, памятные знаки и мемориальные доски, в том числе не имеющие охранного статуса.

Мнение специалиста

«Много скульптур в центре, но не хватает в районах»

— Памятник — это история про культуру, воспитание горожан и трансляцию тех или иных смыслов, — объясняет урбанист, эксперт Минстроя РФ по вопросам городской среды Артем Гебелев. - Важно, какой отклик в сердцах горожан вызывает монумент. Поэтому как урбанист, я поддерживаю появление новых памятников. В Москве хватает скульптур в центре, но явный недостаток в районах. Например, в Отрадном много улиц, названных в честь декабристов, но нет объектов, которые бы напоминали историю. В 15 веке тут были царские деревни, а в 19-м — яблоневые сады. Но об этом ничего не рассказывает.

А ведь важно иметь культурную идентичность, отличие от других районов. С появлением таких смыслов каждый житель района чувствует себя чуть более значимым, причастным к большим вещам.

Другое дело, что памятник может не работать. Например, скульптуры и бюсты Ленина в советские годы транслировали идеологию, а сейчас превратились в объекты символического присутствия — они просто стоят. Военные памятники сейчас часто теряют свою мемориальную функцию. Многие становятся местами, которые просто обозначают локацию. Поэтому нужно делать больше включенных, рабочих памятников. Они должны быть эстетически привлекательными, сопровождаться пояснениями, а в идеале цифровой страницей (с помощью QR-кодов — прим. ред.) и быть актуальными.

Установка памятников должна быть осознанной. Популяризировать, обращать внимание на события. Например, очень значимый памятник для Москвы и России — жертвам репрессий «Стена скорби» на пересечении Садовой-Спасской и проспекта Академика Сахарова. Он ознаменовал изменение политической ситуации и новое отношение к событиям.

КСТАТИ

Наибольшее количество памятников в Москве посвящены событиям Великой Отечественной войны — 431 скульптурная композиция, а также 600 мемориальных досок.

Сказано!

Алексей Емельянов, руководитель столичного Департамента культурного наследия.

«Москва с большим вниманием относится к сохранению памяти о выдающихся людях, внесших вклад в нашу историю. На территории столицы можно найти больше 900 произведений монументального и монументально-декоративного искусства, которые имеют охранный статус. Кроме того, в Москве установлено около 1700 мемориальных досок. Из них более половины посвящены творческим личностям – писателям, поэтам, художникам, музыкантам, а также деятелям науки. Ежегодно мы открываем порядка 20 досок.

В ближайшие годы запланированы работы по ремонту ряда памятников. Среди них монументы поэту Расулу Гамзатову, первому космонавту Юрию Гагарину, советскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову, государственному деятелю Петру Столыпину и другим».