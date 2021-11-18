В магазин на севере Москвы заглянул дикий глухарь: «Безбашенная птица!»

Видео с лесным гостем, гуляющим вдоль домов на Волоколамском шоссе, появилось в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Природа, как говорится, очистилась… Сегодня, 18 ноября, с утра, напомним, пошли новости из Подмосковья - там на окраине Лобни сняли стадо из тридцати кабанов. Москва тоже не отстает насчет красивых диких животных. В соседских чатах района Сокол появилось видео с глухарем, который гуляет вдоль домов на Волоколамском шоссе, и даже пытается через дверь пройти в один из магазинов.

По внешним признакам специалисты определили, что это самец. Глухарь - напомним, птица лесная. Самый крупный представитель тетеревиных. Некоторые глухари-мальчики могут до 6 килограммов отъедаться.

- Глухари не очень любят летать, обычно летят на высоте всего нескольких метров и на небольшие расстояния, - рассказал kp.ru известный орнитолог, создатель первого в России Госпиталя птиц Владимира Романов. - Вероятно, залетел из какого-то близлежащего лесопарка или лесного массива. (Буквально в паре кварталов находится парк Покровское-Стрешнево, - Авт.). Птица могла лететь и врезаться во что-то. По поведению птицы видно, что ей в такой обстановке, на улице, где люди и гудят машины, дискомфортно. Вообще, глухарь - довольно безбашенная птица. По весне, когда у них гон, даже на человека броситься могут.

По внешним признакам специалисты определили, что это самец. Фото: СОЦСЕТИ

Но что нужно делать, если ты встретил в городе дикую птицу и та не может улететь? Универсальная рекомендация: связаться с Департаментом природопользования и окружающей среды через Единую городскую справочную по номеру +7 (495) 777-77-77 и сообщить.

- Если поймали, можно в наш реабилитационный центр при Госпитале птиц (veterinarian.ru, - Авт.) принести, - продолжает Романов. - Часто приносят именно тех, кто бьется о здания или о стекла. Если птица сама не смогла улететь, значит, есть проблема. Здоровую ты не поймаешь. Бывает, что при осмотре обнаруживаются не только переломы, но и «бактериологию» (заражение, - Авт.).

По словам орнитолога, самыми невероятными ранеными «клиентами» Госпиталя птиц, которых приносили сердобольные москвичи, были черный аист и орлан-белохвост. Мягко говоря, очень необычные для города пернатые.