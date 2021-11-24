«Сбила человека на пешеходном переходе и скрылась»: Московская адвокатесса сбежала с места аварии

Пострадавшего парня доставили в больницу с переломами. Жив будет, но травмы очень серьезные Фото: Олег УКЛАДОВ

На видео, которое попало в Сеть, все выглядит максимально жутко. Дождливый вечер 19 ноября. Двое парней переходят дорогу по «зебре» без светофора. Огляделись по сторонам, пошли. И тут вдруг справа вылетает белый «Лексус», сбивает одного из пешеходов, и, не сбавляя скорости, уезжает в ночь.

Пострадавшего парня доставили в больницу с переломами. Жив будет, но травмы очень серьезные.

ЧП произошло на Лобненской улице, недалеко от стадиона «Молния». И лишь через час с лишним тот самый «Лексус» остановили на Енисейской улице у метро Бабушкинская - в 15 километрах от места ДТП.

Личность водителя установили сразу. За рулем иномарки сидела 49-летняя московская адвокатесса Маргарита Хмелевская. О Хмелевской известно, что она уроженка Иркутской области, в 2000-х перебралась в город Ейск Краснодарского края. Там, как сообщают источники в правоохранительных органах, на адвоката несколько раз писали заявления бывшие клиенты - обвиняли в мошенничестве на круглые суммы. Несколько лет назад Маргарита Григорьевна перебралась в столицу и купила квартиру в новостройке на северо-востоке Москвы.

«В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ «Оставление места ДТП», - сообщают в пресс-службе столичной полиции. - Собранные материалы переданы в органы следствия».

По административке Хмелевской сейчас грозит лишение прав на срок до полутора лет и до 15 суток административного ареста. Но это еще не все.

- Несколько лет назад Госдума приняла поправки в статью УК 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Там сказано, что если человек уехал с места аварии, это приравнивается к тому, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал сайту KP.RU адвокат Леонид Ольшанский. - Например, если трезвый водитель в таких же обстоятельства сбил пешехода и нанес тяжкий вред его здоровью, это грозит лишением свободы на срок до двух лет. А если водитель был пьян или уехал с места, - от 3 до 7 лет. То, что уголовное дело будет возбуждено - это точно. Единственный вопрос, где в СИЗО или дома. Но чаще всего в таких ситуациях обвиняемому дают домашний арест или подписку о невыезде.

По словам Ольшанского, помимо этого пострадавший может потребовать у водителя компенсировать ему лечение и моральный вред.

- Такой гражданский иск подается уже в рамках уголовного дела. Судьи всегда такие иски удовлетворяют. Другой вопрос, на какую сумму. Адвокаты могут требовать и миллион - судья даст, скажем, двести тысяч рублей. Но при этом есть важный момент - добровольная выплата компенсации до суда становится для обвиняемого смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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