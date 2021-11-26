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Происшествия26 ноября 2021 9:13

В Москве будут судить лихача, насмерть сбившего женщину на автобусной остановке

Внучка погибшей чудом выжила, но до сих проходит курс лечения
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
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Скорее всего, виновник этой аварии, нарушивший все возможные правила дорожного движения, получит по максимуму

Скорее всего, виновник этой аварии, нарушивший все возможные правила дорожного движения, получит по максимуму

До 12 лет лишения свободы светит виновнику этого смертельного ДТП, которое случилось в Москве летом 2021-го года. На днях 33-летнему безработному москвичу Илье Корнееву, который на своей иномарке буквально снес автобусную остановку с людьми, в окончательной редакции предъявили обвинение. А само уголовное дело уже передали в суд. Скорее всего, виновник этой аварии, нарушивший все возможные правила дорожного движения, получит по максимуму. Дело в том, что экспертиза подтвердила первоначальное заключение – в крови лихача была приличная доза алкоголя.

Напомним, как развивались события. В шестом часу вчера 12 августа на улице Миклухо-Маклая легковая «Шкода» на бешенной скорости вылетела на тротуар. Машина буквально снесла автобусный павильон, в котором находились люди: 61-летняя москвичка с внучкой-подростком. Основной удар пришелся на бабушку. Бедняга оказалась зажата между машиной и остановкой. Спасателям пришлось разрезать конструкции специальным инструментом, чтобы достать покалеченную женщину. В день аварии ей ампутировали ногу, но, увы, и это не помогло. Женщина скончалась в больнице. Ее внучке повезло, она сумела выкарабкаться, несмотря на травмы.

- Второй пострадавшей причинен средний вред здоровью, - сообщили kp.ru в Прокуратуре Москвы.

Виновник аварии скрыться не пытался. В его крови обнаружили 3 промилле алкоголя, что равно выпитой бутылке водки. Почти сразу после случившегося мужчину отправили в СИЗО. Свою вину он признал.

- По статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, - пояснили «КП» в прокуратуре Москвы.

Слушания по делу стартуют уже в ближайшие дни. Тем временем другая виновница резонансного московского ДТП, студентка, насмерть сбившая двоих братьев на пешеходном переходе, уже отбывает срок в колонии-поселении.

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