В Москве мошенники обманули эксперта Федерального Казначейства на крупную сумму

Мошенники выманили 373 тысячи рублей у ведущего специалиста-эксперта Федерального Казначейства России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло в Москве несколько дней назад. 30-летняя Татьяна (имя изменено) занимает должность ведущего специалиста-эксперта Федерального Казначейства России. Она выполняет для ведомства ряд очень важных задач связанных с обеспечением контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета. Но даже к такому специалисту мошенники сумели найти подход. В минувшие выходные на телефон Татьяны позвонили, голос в трубке представился сотрудником Центробанка и рассказал, что на девушку кто-то пытается оформить кредит. Для большей убедительности звонивший переключил Татьяну на другого собеседника, который заговорил от имени Следственного комитета. Последний объяснил девушке, что мошенников, которые пытаются ограбить её, уже вот-вот поймают. А пока, чтобы сохранить свои деньги, ей нужно оформить кредит и перевести средства на особый безопасный счёт.

Мошенники на протяжении нескольких часов держали связь с Татьяной, они уточняли информацию, вновь перезванивали и переводили девушку на своих "коллег" из других ведомств. В результате девушка всё же оформила кредит, после чего отправилась в банк, сняла наличные и перевела на счета, данные которых ей продиктовал голос в трубке. Только когда деньги были отправлены, Татьяна поняла, что говорила с преступниками. Девушка позвонила в полицию и написала заявление.

— Поступило обращение от 30-летней гражданки, которая работает ведущим специалистом-экспертом Федерального Казначейства России, о том, что ей на телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками Центробанка и Следственного комитета и сообщили, что на неё оформлен кредит. Введя в заблуждение вынудили заявителя перевести через банкомат 373 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по факту мошенничества полиция проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники обманули на 4,5 миллиона россиянина, который сам является сыном известного мошенника

Его отец был осуждён за махинации с жилищными сертификатами, когда работал в Министерстве Обороны (подробности)