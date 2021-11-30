В Москве разбушевался «генуэзец»: циклон сначала нагнал тепло и ливни, а затем начал подготовку к зиме

На столицу обрушился циклон с осадками в виде мокрого снега. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В ночь на 30 ноября Москву и область заливало. За семь часов безостановочного дождя выпало около трети месячной нормы осадков. Потом небольшая передышка и повалил снег. Все под аккомпанемент штормового ветра до 25 метров в секунду.

На улицах Москвы активно транслируют сообщения: в столице объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

— Просьба быть осторожными и не становиться рядом с шаткими конструкциями, — вещает диктор из громкоговорителей прямо на дорожных перекрестках. — Скорость ветра на данный момент достигает 25 м/с. К тому же на улицах из-за снега с дождем плохая видимость. Пожалуйста, будьте внимательны.

Власти призывают москвичей быть внимательными на дорогах. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Многие прохожие специально останавливаются, чтобы послушать эту информацию (особенно старшее поколение). Кто-то даже в шутку назвал эти «молнии» фронтовыми сводками.

Мосгорпарку пришлось срочно разослать по территориям установку: на вход зоны отдыха закрыть, по громкоговорителям пустить предупреждения для посетителей. Закрыли вход в московский зоопарк. Остановилась канатная дорога на Воробьевых горах. Соцсети заполонили кадры поваленных во дворах деревьев. А там, где дорожники латали асфальт, полетели заборы и предупреждающие знаки. Вечерние пробки на дорогах начались за пару часов до того, как все поехали с работы.

Причина неприятной погоды — глубокий циклон, который пришел в Центральную Россию.

— Большая вращающаяся воронка с низким давлением внутри, а вокруг завихрения — ветер. Чем ниже давление в центре, тем сильнее ветер. В Москве давление было близко к рекордно низкому — 714 мм ртутного столба, тогда как абсолютный минимум давления для региона — 709, — объяснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ливень, ветер 30 ноября и дальнейшее похолодание — звенья одной цепи, последствия мощного циклона.

— Его размеры впечатляют — в диаметре 2000 км. Он зародился над Средиземным морем, по месту происхождения его называют «генуэзцем» — пришел с севера Италии. В нем огромные запасы водяного пара, много тепла, — продолжает синоптик.

Поэтому 30 ноября был установлен новый температурный рекорд этой даты в Москве — +7,5 градуса Цельсия.

— Но в тылу циклона очень холодный воздух. Поэтому от высокого плюса к вечеру и ночи похолодает до -2…-4 градусов Цельсия. Начался снег, который закончится только днем 1 декабря. Календарную зиму открываем присущей ей погодой. Этот снег уже ляжет в зиму, так что можно доставать коньки и лыжи, — добавил эксперт.

Ливень, ветер 30 ноября и дальнейшее похолодание — звенья одной цепи, последствия мощного циклона. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см. Из-за резкого похолодания на дорогах появляется гололедица.

— Коммунальная техника приступила к противогололедной обработке особо опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Под особым контролем – состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами, – рассказал вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

КСТАТИ

Что будет дальше с погодой в Москве

В четверг, 2 декабря, придет новый циклон — с Балтики. По области морозы до -10..-12 градусов. Днем снег и повышение температуры.

В пятницу, 3 декабря, мимолетная оттепель +1…+2 градуса.

В субботу, 4 декабря, опять прихватят морозы до -5, пройдет снег.

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