Дамская сумочка и болгарка: как найти вещи, забытые в МЦК и автобусах Москвы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждая вещь, которая была утеряна в наземном транспорте, метро или МЦК, доставляется на Склад забытых вещей. До недавнего времени было два склада в метро – на станции «Котельники» и «Деловой центр», а теперь открылся третий – возле станции метро «Черкизовская». Особенность последнего в том, что здесь можно найти сумки, перчатки, книги и другие личные предметы пассажиров, которые были оставлены в наземном транспорте и МЦК.

Паспорт – в полицию, куртку – на склад

Забывают вещи в транспорте довольно часто. То, что находят сотрудники метро и водители автобусов, не выбрасывают в мусор. В присутствии полиции происходит опись предмета, данные заносятся в специальный бланк. Дальше забытый предмет вместе с бланком передают на склад забытых вещей.

Еду в новый склад. Из станции метро «Черкизовская» следую к выходу №1, обхожу здание левее – вот и стеклянные двери с табличкой «Склад забытых вещей».

- Принимаем все, кроме личных документов (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет). Их сразу передают в полицию, - рассказывает Елена Надежкина, заведующая «Складом забытых вещей».

Каждая вещь, которая была утеряна в наземном транспорте, метро или МЦК, доставляется на Склад забытых вещей. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если человек забыл куртку, а в ней был паспорт…

- Куртку мы оставим здесь на хранение, а паспорт сразу при обнаружении передают в полицию. И в акте приема-передачи будет указано, что была найдена куртка с документами.

- А если найден пакет с продуктами?

- Продукты на склад не принимаем. А все остальные вещи хранятся полгода.

В первую неделю работы склада, поступило 23 вещи – это рюкзаки, дорожные сумки, беспроводные наушники. Из самого необычного – гитара в чехле, дамская сумочка и болгарка (инструмент для шлифовки и резки твердых материалов). Из поступивших на новый склад вещей около 60% - из поездов МЦК, еще 40% – из автобусов и электробусов.

В МЦК, как правило, люди кладут вещи на верхние полки, а как слышат свою остановку – быстро выбегают. Чаще всего забывают зарядные устройства и беспроводные наушники, а также сезонные вещи, которые снимают в транспорте – перчатки, шапки.

В первую неделю работы склада сюда поступило 23 вещи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Найти вещь и вернуться

Пассажиры обращаются на склад забытых вещей, как показывает практика, не всегда в тот же день. Некоторые обращаются через месяц-два – некоторые были в командировке, другие вообще не знали о существовании таких складов.

- Человек должен максимально точно описать предмет. Если сумка, то какая: цвет, размер, отличительные знаки. Нужно рассказать о содержимом сумки. По всем этим признакам мы идентифицируем владельца, - рассказывает Елена Надежкина, заведующая «Складом забытых вещей».

Забытых вещей в транспорте, как правило, становится больше осенью, когда школьники выходят с каникул, или в зимний период, когда приходится снимать шапки и перчатки, или во время подготовки к праздникам. Только в период летних отпусков число потерянных предметов снижается, так как люди уезжают из города и реже пользуются общественным транспортом.

Чаще всего пассажиры забывают зарядные устройства и беспроводные наушники, а также сезонные вещи, которые снимают в транспорте. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На днях на складе в «Котельниках» выдали вечернее платье в чехле, человек сразу обратился через мобильное приложение. В среднем люди забывают в метро 20-40 вещей в сутки. Причем забывали большую сушку для волос, как в советских парикмахерских, инвалидное кресло, кукол в национальных костюмах, кипарис, костюм Деда Мороза, - рассказывает Елена Надежкина.

В этом году пассажиры метро забыли 18 960 вещь, забрали пока только около 20%. Бывают и экзотические находки: однажды на складе оказалась царская монета XIX века и ряса священника.

- Среди интересных находок 2021 года – это рога лося, игровая приставка, театральный реквизит. Был случай, когда в вагоне поезда оставили хорька, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

В этом году пассажиры метро забыли 18 960 вещь, забрали пока только около 20%. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Отправили хорька на склад?

- Нет. Естественно, животных на склад не отправляют. Хорька отвезли в специальный приют.

Конкретно

Как найти утерянную вещь

Шаг 1 – узнать, на какой склад попала вещь. Для этого нужно позвонить по номеру 3210 или заполнить форму в мобильном приложении «Метро Москвы», или написать в чат-бот «Александра» в WhatsApp, Telegram или Вконтакте.

Шаг 2 – приехать лично в склад забытых вещей, максимально подробно описать потерянную вещь.

Шаг 3 – заполнить документы на получение и забрать свою вещь.

Склады забытых вещей (на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр») работают ежедневно, с 8.00 до 20.00.

Опись очередной находки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Важно

- вещи, забытые в МЦК, можно начать искать сразу же. Они поступают на склады в течении нескольких часов,

- то, что было забыто в трамваях, автобусах, электробусах, поступит на склад на следующий день,

- если не получается приехать лично, то получить вашу вещь может другой человек (родственник, знакомый, курьер), но с нотариально заверенной доверенностью.