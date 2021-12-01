Первый день зимы в Москве: дорожники пытаются победить гололед, перманентные пробки, на трассах дежурят тягачи

Москва. Уборка снега на одной из улиц столицы после снегопада. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Начало календарной зимы в Москве как по мановению волшебного посоха стартовало со снежной погоды. Аномально теплая осень — температурные нормы были превышены на 5-7 градусов — оставила после себя зеленеющие газоны. Прямо на них уместились около трех сантиметров «пушистых» осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» рассказывал kp.ru, что выпавший с 30 ноября на 1 декабря снег ляжет в зиму. То есть, вероятно, если не случится очередной аномальной волны тепла, он уже не растает до весны.

ГОЛОЛЕД

Снегопаду предшествовал мощный ливень. Температура была рекордно-теплые +7,5 градуса Цельсия. Затем началось стремительное падение и столбики термометров опустились ниже ноля. Несмотря на мощный ветер, который «подсушивает» дороги, толком уйти вода не успела. Как следствие, все сковала гололедица.

— Проводим сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. При необходимости работы повторим. Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы, — сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы

На особо аварийные участки МКАД заранее направили тягачи. Эвакуаторы дежурят также на территории Новой Москвы.

Корреспондент kp.ru просмотрел десятки аккаунтов шиномонтажных мастерских столичного региона. Резким наплывом забывчивых клиентов никто не хвастается. Наоборот, в честь первого снега многие предлагают переобуть резину со скидку в 5, а то и в 20%.

Москва. Уборка снега у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ПРОБКИ

— На дорогах очень скользко. По возможности просим пользоваться городским транспортом. Так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город, — обратились к водителям в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве добавили, что 1 декабря на линию выпустили больше единиц общественного транспорта. Заверили, что весь состав готов к работе и справится с непростыми погодными условиями.

На 9:00 пробки в Москве достигли семи баллов. Тогда как в дни без резкой смены погоды в это время заторы не превышают оценки в 5-6 пунктов. По прогнозам столичного ЦОДД, днем ситуация лучше не станет. А к вечеру и вовсе возможны максимальные десять баллов.

В АЭРОПОРТАХ

По данным сервиса «Яндекс.Расписания» в аэропортах московского узла на утро 1 декабря задержано 36 рейсов. Больше всего в Домодедове — 23 самолета. Причем чаще задерживают на прилет, а не вылет. Однако отставания от графика не критичные — в среднем около получаса.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С ПОГОДОЙ

Прогноз погодной опасности для столичного региона Гидрометцентр РФ изменил с «оранжевого» на «желтый» уровень. Первый означает реальную угрозу нормальному функционированию города и жизни людей — он был установлен на 30 ноября. Второй лишь призывает быть более бдительными — на 1 декабря.

До конца недели в прогнозе Гидрометцентра указан снег. Однако осадки не продолжительные. Прогреваться сильнее ноля градусов воздух уже не будет. Да и только в дневные часы. По утрам, вечером и ночью морозные -5…-10 градусов Цельсия.