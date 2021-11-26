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Москва строится - 202125 ноября 2021 22:00

На гребне морской волны

Станция метро «Баррикадная» Смогут побывать москвичи, когда пройдут по новому мосту - переходу зоопарка
Светлана ВИКТОРОВА
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Бассейны в комплексе для морских животных недавно заполнили водой и занялись наладкой системы биохимической очистки.

Бассейны в комплексе для морских животных недавно заполнили водой и занялись наладкой системы биохимической очистки.

Реконструкция добавит комфорта старейшему месту отдыха в городе.

В скором времени посетителям Московского зоопарка на Красной Пресне станет проще ходить от вольера к вольеру. Площадь старейшего зверинца Европы немаленькая - более 21,6 гектара. А желающих полюбоваться животными и птицами каждый день много. Но масштабное обновление зоопарка уже завершается. Его проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Прежде всего здесь откроют дополнительный вход.

«Благоустройство территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке завершается, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще один вход построен всего в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». После открытия он разгрузит действующий главный вход».

Дополнительные «ворота» в зоопарк сделаны в виде двухэтажного павильона с кассами и автоматами по продаже билетов. На втором уровне - кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.

Из метро «Баррикадная» можно сразу дойти до птиц и зверей через дополнительный вход в виде двухэтажного павильона с кассами.

Из метро «Баррикадная» можно сразу дойти до птиц и зверей через дополнительный вход в виде двухэтажного павильона с кассами.

На выходе из павильона разместили два фонтана, а также ели с искусственным туманом. Для этого специальная система распыляет воду в виде микрокапель. Через площадку «протекает» сверкающая декоративная река. Необычный визуальный эффект создают несколько ярусов битого стекла с подсветкой, уложенные под синим стеклом. Внешне это выглядит как бликующая на свету вода, хотя на самом деле никакой влаги там нет. Кроме того, на небольшом пятачке уместятся пергола с качелями, летнее кафе, площадка для лекций и выступлений, скамейки для отдыха и многое другое.

Одновременно завершается реконструкция моста над Большой Грузинской улицей. Это единственная пешеходная «ниточка», напрямую связывающая старую и новую территорию зоопарка. Ширина моста после реконструкции составляет более 9 метров. А раньше там была теснота - всего 4 метра!

На новом сооружении - два пандуса для спуска и подъема. Уже скоро посетители смогут без толчеи и заторов переходить между двумя зонами зоопарка. Обновленный мост не только удобный, но еще и необычный. Со стороны он похож на закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта добились благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Мост-волна станет шире

Такую конструкцию над улицей уже сейчас могут увидеть прохожие, оказавшись около зоопарка.

Такую конструкцию над улицей уже сейчас могут увидеть прохожие, оказавшись около зоопарка.

Увидим зубатых китов

Животным в зоопарке тоже станет уютнее. Для обитателей морей и океанов появится павильон «Ластоногие» площадью 6 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании необычной формы разместят пять бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров с эффектом морской волны. В них будут резвиться нерпы, тюлени, морские котики и моржи. Кроме того, найдется место и для белух (вид зубатых китов. - Ред.).

По словам Загрутдинова, посетители смогут наблюдать за моржами и тюленями практически с расстояния вытянутой руки. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой. А в бассейнах устроили специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала. Некоторые из них с подогревом, чтобы зимой не намерзала наледь.

Внутри павильон будет как бы накрыт искусственной скалой. За этой конструкцией спрячут зоны, в которых животные могут укрыться, например, во время рождения и вскармливания детенышей. А на верхнем этаже павильона «Ластоногие» устроят комплекс для зоологической службы «Домик зоолога».

НА ЗАМЕТКУ

С октября Московский зоопарк живет по зимнему времени. Прогулки по аллеям, наблюдение за животными и красивые селфи разрешены с 9.00 до 18.00 (с понедельника по воскресенье). Вход закрывается в 17.00. Напомним, кроме билета, посетителям потребуются QR-коды, поскольку только с ними можно попасть в павильоны экспозиции. Нужно соблюдать и другие правила в пандемию - обязательно носить маску и держать дистанцию рядом с другими посетителями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В других местах зоопарка стараются наводить порядок, так же как и на главных его площадках. К примеру, недавно завершилась реконструкция вольера японских макак. Семья с малышами уже отметила новоселье. В «апартаментах» для них поставили деревянную лазалку с воздушными дорожками из пожарных рукавов, повесили гамак, заново обустроили игровую зону и бассейн.Новый вольер получат и рыси. Он станет выше и больше по площади. А вместо решеток в нем поставят стекла, чтобы перед гостями хищники показались во всей красе и ничто не помешало ими любоваться.

Обстановку немного сменили в павильоне «Ночной мир» «Дома приматов». Для комфорта его обитателей в вольер принесли натуральные и искусственные деревья, стволы бамбука, лианы. Кроме того, построили специальные домики. Самым пугливым приматам наверняка теперь будет спокойнее в дополнительных укрытиях из бамбука и ивовых веток.

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