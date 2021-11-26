На гребне морской волны

Бассейны в комплексе для морских животных недавно заполнили водой и занялись наладкой системы биохимической очистки.

Реконструкция добавит комфорта старейшему месту отдыха в городе.

В скором времени посетителям Московского зоопарка на Красной Пресне станет проще ходить от вольера к вольеру. Площадь старейшего зверинца Европы немаленькая - более 21,6 гектара. А желающих полюбоваться животными и птицами каждый день много. Но масштабное обновление зоопарка уже завершается. Его проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Прежде всего здесь откроют дополнительный вход.

«Благоустройство территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке завершается, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще один вход построен всего в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». После открытия он разгрузит действующий главный вход».

Дополнительные «ворота» в зоопарк сделаны в виде двухэтажного павильона с кассами и автоматами по продаже билетов. На втором уровне - кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.

Из метро «Баррикадная» можно сразу дойти до птиц и зверей через дополнительный вход в виде двухэтажного павильона с кассами.

На выходе из павильона разместили два фонтана, а также ели с искусственным туманом. Для этого специальная система распыляет воду в виде микрокапель. Через площадку «протекает» сверкающая декоративная река. Необычный визуальный эффект создают несколько ярусов битого стекла с подсветкой, уложенные под синим стеклом. Внешне это выглядит как бликующая на свету вода, хотя на самом деле никакой влаги там нет. Кроме того, на небольшом пятачке уместятся пергола с качелями, летнее кафе, площадка для лекций и выступлений, скамейки для отдыха и многое другое.

Одновременно завершается реконструкция моста над Большой Грузинской улицей. Это единственная пешеходная «ниточка», напрямую связывающая старую и новую территорию зоопарка. Ширина моста после реконструкции составляет более 9 метров. А раньше там была теснота - всего 4 метра!

На новом сооружении - два пандуса для спуска и подъема. Уже скоро посетители смогут без толчеи и заторов переходить между двумя зонами зоопарка. Обновленный мост не только удобный, но еще и необычный. Со стороны он похож на закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта добились благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Мост-волна станет шире

Такую конструкцию над улицей уже сейчас могут увидеть прохожие, оказавшись около зоопарка.

Увидим зубатых китов

Животным в зоопарке тоже станет уютнее. Для обитателей морей и океанов появится павильон «Ластоногие» площадью 6 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании необычной формы разместят пять бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров с эффектом морской волны. В них будут резвиться нерпы, тюлени, морские котики и моржи. Кроме того, найдется место и для белух (вид зубатых китов. - Ред.).

По словам Загрутдинова, посетители смогут наблюдать за моржами и тюленями практически с расстояния вытянутой руки. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой. А в бассейнах устроили специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала. Некоторые из них с подогревом, чтобы зимой не намерзала наледь.

Внутри павильон будет как бы накрыт искусственной скалой. За этой конструкцией спрячут зоны, в которых животные могут укрыться, например, во время рождения и вскармливания детенышей. А на верхнем этаже павильона «Ластоногие» устроят комплекс для зоологической службы «Домик зоолога».

НА ЗАМЕТКУ

С октября Московский зоопарк живет по зимнему времени. Прогулки по аллеям, наблюдение за животными и красивые селфи разрешены с 9.00 до 18.00 (с понедельника по воскресенье). Вход закрывается в 17.00. Напомним, кроме билета, посетителям потребуются QR-коды, поскольку только с ними можно попасть в павильоны экспозиции. Нужно соблюдать и другие правила в пандемию - обязательно носить маску и держать дистанцию рядом с другими посетителями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В других местах зоопарка стараются наводить порядок, так же как и на главных его площадках. К примеру, недавно завершилась реконструкция вольера японских макак. Семья с малышами уже отметила новоселье. В «апартаментах» для них поставили деревянную лазалку с воздушными дорожками из пожарных рукавов, повесили гамак, заново обустроили игровую зону и бассейн.Новый вольер получат и рыси. Он станет выше и больше по площади. А вместо решеток в нем поставят стекла, чтобы перед гостями хищники показались во всей красе и ничто не помешало ими любоваться.

Обстановку немного сменили в павильоне «Ночной мир» «Дома приматов». Для комфорта его обитателей в вольер принесли натуральные и искусственные деревья, стволы бамбука, лианы. Кроме того, построили специальные домики. Самым пугливым приматам наверняка теперь будет спокойнее в дополнительных укрытиях из бамбука и ивовых веток.

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