В новой школе Зеленограда будут медиатека, научная зона и учительский коворкинг

В Зеленограде не только строят крутые учебные комплексы с нуля, но и обновляют уже действующие, например, школу № 1557 имени Капицы. Такой красивый и удобный корпус откроется для ее учеников и учителей в ближайшее время.

Современная школа - это давно уже не скучные кабинеты с пыльными пособиями, столовка с пригоревшей кашей и беговая дорожка с одиноким турником во дворе. В самом деле - прошлый век какой-то! Сейчас архитекторы и строители создают для детей многофункциональные учебные комплексы с принципиально новой планировкой и наполнением пространства. Кроме классов для занятий, в зданиях размещают просторные светлые общественные зоны, спортивные и научные кластеры, бассейны, творческие студии, кафе и мастерские. В таких школах хочется учиться. Одна из них в скором времени примет детей в Зеленограде.

«В новом здании школы № 1557 на 300 мест в районе Савелки началось остекление фасадов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. В каждом учебном заведении надо создать комфорт ученику в классе и наладить качественный образовательный процесс. От того, что в здании будут золотые ручки и мраморные стены, дети умнее не станут. Наша задача с коллегами из Департамента образования по их стандартам подготовить типовые решения. Это облегчит работу при проектировании, сократит сроки строительства, избавит от лишних затрат».

По его словам, внутри корпусов должны быть трансформируемые пространства. Например, спальня в детсаду или в начальных учебных классах может превращаться в игровую. В столичном Депстрое рассказали, какой будет школа в Зеленограде.

КОНКРЕТНО

Здание в 4 этажа с подвалом и техническими надстройками на кровле выглядит так:

• с улицы стены украсят алюминиевыми панелями в составе вентилируемого фасада;

• «начинка» рассчитана на обучение детей 5 - 8-х классов;

• на третьем этаже - научная зона с кабинетами физики, совмещенными с практикумом, а также с кабинетом программирования, библиотекой с медиатекой и универсальными учебными кабинетами;

• на четвертом этаже - пространство для свободного творчества с кабинетами астрономии, химии и шахматным кружком, а также универсальными классами и комнатой психолога.

Пожалуй, самыми популярными как среди школьников, так и среди педагогов станут первые два этажа, на которых разместятся:

• администрация и коворкинг с помещениями для учителей с зоной отдыха;

• врачебный, прививочный и процедурный кабинеты;

• для школьных праздников и собраний - актовый зал на 180 зрительских мест с эстрадой;

• учебные зоны для изучения технологий (мастерские, инструментальные и т. д.);

• универсальные учебные кабинеты;

• классы иностранных языков;

• лаборантская;

• кабинет биологии;

• спортивная зона.

Около школы - спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, площадка для бадминтона, теннисные столы и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину.

Во дворе проведут ландшафтное озеленение, высадят газон, декоративные кустарники и деревья, поставят фонари, скамейки, урны и вазоны.

БЫЛ СЛУЧАЙ

История под ногами

Во время строительства нового корпуса школы № 1252 имени Сервантеса на 400 учеников на «Соколе» рабочие буквально попали в историю. В апреле 2021-го им пришлось временно приостановить подготовку площадки под будущее здание, поскольку при разработке грунта были обнаружены древние захоронения. После научных исследований, проведенных специалистами Института археологии Российской академии наук, стройку возобновили. Сейчас специалисты работают над фасадами здания и внутренними инженерными сетями, отделывают помещения и благоустраивают школьный двор.

В здании разместятся кабинеты робототехники, естественных наук с лабораториями, кружки лего-конструирования, пения, шахмат, домоводства, актовый зал на 240 зрителей, библиотека и медиацентр с фотокиностудией, радиоузел. Первые ученики придут в новую школу в 2022 году.

ТОП-5

Есть такие гиганты!

• На юге в районе ЗИЛа на Автозаводской улице - самая большая школа в России на 2500 учеников с детским технопарком «Кванториум», культурно-спортивной зоной;

• на севере в Левобережном районе в Валдайском проезде - образовательный комплекс на 2450 мест с IT-классами, стенами-трансформерами, научным полигоном;

• на юго-востоке в Некрасовке - здание в виде буквы «М» на 2100 детей с четырьмя актовыми залами, два из которых трансформеры, лекционными залами и библиотекой;

• в поселке Коммунарка в Новой Москве - комплекс из трех строений на 1775 учеников с пятью спортзалами, залом хореографии и 25-метровым бассейном;

• в микрорайоне Переделкино Ближнее в поселении Внуковское в Новой Москве - корпус на 1650 учеников с четырьмя спортзалами, медиаклассом, площадкой для камерных музыкальных концертов.

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