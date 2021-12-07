18-летнему москвичу, которого задержали на территории школы с оружием, грозит до 7 лет колонии

В Москве задержали молодого человека, который накануне рассказал друзьям о своих планах нападения на школу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следствие разбирается в деталях нападения на московскую школу, которое собирался осуществить 18-летний Арсений П. Как ранее сообщал сайт KP.RU, целью молодого человека должна была стать школа 1297 на проспекте Мира в Мещанском районе столицы. В ней Арсений когда-то учился, а о планах своего нападения несколько дней назад рассказал бывшим одноклассникам. При задержании у парня нашли пневматический пистолет, три ножа и газовый баллончик.

Юный москвич сейчас находится в изоляторе. С квалификацией его действий в следствии пока не определились.

Что может грозить 18-летнему парню? Об этом KP.RU рассказал адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа»:

- Налицо признаки преступления, предусмотренного второй частью статьи 213 УК - «хулиганство с применением оружия». Только через покушение, поскольку стрельбы, собственно, не случилось, - объяснил эксперт. - Преступление считается тяжким, поэтому юноше грозит до 7 лет лишения свободы, до 5 лет принудительных работ, либо штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у хулигана есть шансы получить и более мягкое наказание - если ранее он не имел проблем с законом и будут обнаружены обстоятельства, смягчающие вину.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стрелять буду. Это будет больно!»: В Москве задержали 18-летнего парня, который залез с оружием на территорию школы

В Москве задержан парень, который пробрался на территорию школы с оружием (подробности)