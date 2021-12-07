«С ним не удается установить контакт»: напавшему на московский МФЦ назначили психиатрическую экспертизу

Возбуждено уголовное дело «за убийство двух и более лиц», а также незаконный оборот оружия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 декабря 45-летний Сергей Глазов пришел в центр госуслуг «Рязанский» рядом с метро «Окская». Мужчина открыл огонь из пистолета и задел шестерых. Двое скончались, еще четверо в больнице в тяжелом состоянии.

— Задержанный в неадекватном состоянии. С ним сложно установить контакт. Непонятно, человек под воздействием каких-то веществ или у него проблемы с психическим здоровьем. Сейчас его увезли на допрос в ГСУ СКР по Москве. Дело будет вести Главк. Назначено психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщил kp.ru источник в следствии.

Собеседник добавил, что у нападавшего изъят травматических пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

— Сначала он открыл огонь по сотрудникам МФЦ — охраннику и администратору. Они убиты. Затем вышел в коридор и стрелял без разбора, — рассказал источник.

Глазова обезвредил сотрудник миграционного подразделения МВД. В многофункциональном центре есть этот отдел. Офицер — старший лейтенант Георгий Домолавев — был без оружия. Когда стрелок разрядил обойму, то попытался сбежать. Полицейский догнал его и повалил на землю, держал до приезда подкрепления. При этом Глазов был еще вооружен ножом.

Среди раненых — десятилетняя школьница. Еще трое — это работник ГБУ «Жилищник», офис которого расположен в этом же здании, сотрудница-стажерка МФЦ и посетительница.

Возбуждено уголовное дело «за убийство двух и более лиц», а также незаконный оборот оружия. Нападавшему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Но если экспертиза признает его невменяемым, то колонию по решению суда заменят на психиатрическую лечебницу.

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