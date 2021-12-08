«Мимо бежали уборщицы: «У него бомба!»: Обезвредить москвича, который расстрелял людей в МФЦ, помог актер из сериала «Дылды»

24-летний Илья Артамонов пришел в офис «Мои документы», чтобы восстановить утерянный паспорт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Корреспонденты KP.RU нашли еще одного героя, который помог обезвредить Сергея Глазова, устроившего бойню в МФЦ на юго-востоке Москвы. Напомним, во вторник днем 45-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета прямо в здании, убив сотрудника и охранника офиса «Мои документы». Еще четыре человека получили огнестрельные ранения. Преступника сумел нейтрализовать старший лейтенант Георгий Домолаев, работающий в том же здании в миграционном отделе. Как сообщалось ранее, он повалил стрелка на землю и удерживал до приезда подмоги. Как нам стало известно, помогал ему один из посетителей, случайно оказавшийся в эпицентре событий.

24-летний актер Илья Артамонов в тот день пришел в МФЦ, чтобы оформить новый паспорт вместо утерянного накануне.

«ВСЕ ПРИТИХЛИ. И ТУТ РАЗДАЛСЯ КРИК»

- Заявление я как раз писал старшему лейтенанту Домолаеву, - рассказывает мужчина. - Я стоял у стойки, заполнял заявление. Тут вдруг пришло много народу. Я пытался протиснуться, чтобы сдать бумагу. И тут вдруг сработала пожарная сигнализация. Люди стояли, мялись: учебная или настоящая? Потом мы услышали сильный хлопок, похожий на выстрел, и дым повалил из коридора. Все притихли, прислушиваясь. И тут раздались истошные крики. Кричала женщина.

По словам Артамонова, одна из сотрудниц МФЦ попросила всех покинуть здание - действовала по инструкции на случай возникновения пожара.

- Домолаев в этот момент сидел на своем рабочем месте. Он тоже пошел на выход. Я вышел за ним, но шел медленней, потому что не понимал, что происходит. Пробежали уборщицы и на ломанном русском кричали: «У него бомба!» Я пошел быстрее. На выходе видел женщину, которая кричала: «Вызовите скорую» - у нее была прострелена рука, капала кровь. На улице я увидел Домолаева, который пытался задержать убегающего мужчину. Мужчина бежал к стоящему у входа велосипеду. Когда он понял, что не успевает, он повернулся к Домолаеву и попытался достать пистолет. Пару секунд я пытался оценить ситуацию. На тот момент я не думал, что был один какой-то человек, который стрелял, думал, что их могло быть несколько. Решил, что надо помочь. И сразу рванулся вперед. Вместе со мной побежали еще пара человек. Мы его (Глазова, - Авт.) свалили. Он отчаянно сопротивлялся, поэтому ему нанесли несколько ударов. Я коленом постарался прижать ему шею. Домолаев держал руки.

ЧТО СКАЗАЛ СТРЕЛОК

- Глазов что-то кричал?

- На тот момент нет. Он мне наоборот показался каким-то спокойным, что ли, сосредоточенным. Он не кричал, но на вопросы отвечал. Домолаев спросил: «Ты понимаешь, что наделал? Зачем ты в людей стрелял?» Тот мужчина отвечал что-то вроде: «Вы уроды, вы нелюди. Вы заставляете людей маски носить!» Собственно, кроме этого мы больше ничего от него не смогли добиться. В какой-то момент он попросил меня поднять колено с шеи. Но как-то только я ослабил напор, он снова попытался вырваться. Поэтому мы продолжали его держать. Но в какой-то момент нас с Домолаевым осталось двое. Другие ушли то ли звонить в скорую, то еще что, я не знаю.

В какой-то момент полицейскому пришлось даже спасать Глазова от линчевания. На входе был один мужчина, который звонил в скорую. Затем он вернулся в здание и, вероятно, увидев трупы, кинулся на лежащего в снегу стрелка.

- Домолаев кричал, что преступника нельзя трогать, нужно дождаться приезда полиции. Того мужчину сдержали, оттаскивали. Наверное, он сам был сотрудником МФЦ и Глазов убил людей, которых он знал.

«ЕСЛИ Б ПИСТОЛЕТ НЕ ЗАКЛИНИЛ, ОН БЫ НАС УБИЛ»

- Чуть позже Домолаеву принесли перчатку и он достал из-под мужика пистолет, - продолжает Илья Артамонов. - Мне потом сказали, что пистолет заклинил. Если бы не это, Глазов в момент задержания нас бы всех убил. Есть такая вероятность. Потом достали нож. Он был какой-то такой, полукухонный. У мужика с собой была куча всяких подсумков. Там лежали петарды, много патронов, деньги. Одну сумку мы отбросили подальше на всякий случай. Вдруг там взрывчатка.

Через несколько минут пришли полицейские - коллеги Домолаева, они принесли наручники.

- Я уже отошел. Но видел, когда на Глазова надевали наручники и вели в здание, он продолжал агрессивное вырываться.

- Сейчас, на свежую голову, нет мыслей: зачем я полез, а вдруг у него был бы рабочий пистолет?

- Об этом не думал. Домолаева я ведь знал до этого, видел, он не первый год работает в нашем МФЦ. Понял, что ему нужно помочь. Но, конечно, он герой. Самоотверженно кинулся задерживать преступника. Иначе тот мог сбежать и еще каких-то дел натворить. Считаю, что Георгия Домолаева абсолютно заслуженно представили к награде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Илья Артамонов родился в 1997 году в Риге. Там же учился в школе. Затем переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИК (учился в мастерской Александра Михайлова - звезды фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики»). Сейчас Артамонов является актером Центрального академического театра Российской армии. На данный момент в его фильмографии два фильма - небольшие роли в сериале «Дылды» с Павлом Деревянко и мистическом триллере «Девятая».

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