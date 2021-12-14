«Он знал о бомбе и для чего ее делают»: обнаружен помощник парня, который пытался взорвать школу в Серпухове

У Влада Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии, был сообщник. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сайту KP.RU стали известны новые детали расследования взрыва на входе православной школы в Серпухове. Напомним, самодельную бомбу к зданию на территории женского монастыря принес бывший ученик Владислав Струженков. В результате взрыва он фактически лишился ног - поражающими элементами ему перебило кости во многих местах.

Как стало известно, ночью был задержан его предполагаемый соучастник. 18-летнего Никиту К. увезли на допрос.

- На след парня вышли, изучив переписки Струженкова, - рассказал источник в правоохранительных органах. - По сути они были самые близкие друзья, постоянно общались.

По информации KP.RU, Никита и Влад вместе учились в той же православной школе до 9 класса. Никита после выпуска из 9-го ушел в колледж учиться на сварщика, а Влад по настоянию родителей остался еще на два года, хотя большинство предметов давались ему с большим трудом, парень был круглым троечником.

По версии следствия, К. знал о планах Струженкова совершить взрыв в школе. Более того, даже помогал ему носить «запчасти» будущего взрывного устройства в укромное место, где Струженков втайне от всех собирал СВУ. Стоит отметить, что все составляющие бывший школьник приобрел в обычных хозяйственных магазинах.

- По предварительной информации, подготовка к взрыву велась с начала осени нынешнего года, - сообщил источник.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Водил сына в тир» : 18-летнему организатору взрыва в Серпуховском монастыре любовь к оружию привил отец

Друг семьи предположил, что устроивший взрыв в гимназии в Серпухове подросток переделал снаряд времён Великой Отечественной войны (подробнее)

«Он молился в момент взрыва. Слава Богу, травмы легкие»: что известно о пострадавшем во время взрыва в православной гимназии юноше

Родственники пострадавшего при взрыве в Серпухове подростка рассказали о его состоянии (подробно)