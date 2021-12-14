Новые тарифы в московском такси появятся с января

Стоимость посадки в сервисе не меняется. Фото: Shutterstock

В Москве со 2 января ожидается незначительное изменение цен на проезд в такси. Стоимость минуты поездки увеличится на пару рублей. К примеру, раньше пользователи могли совершить поездку длиной 7 км и 20 минут за 311 рубля в “Экономе”, со 2 января цена увеличится до 319. При этом стоимость посадки в сервисе не меняется. Такую разницу в цене пассажиры вряд ли заметят.

- Значительного роста стоимости для пользователей мы не ожидаем, - сообщили в пресс-службе Яндекс.Такси. - В этом году из-за постоянной нехватки машин и водителей в большинстве случаев срабатывал повышающий коэффициент. Новая структура тарифов привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие - повышенный коэффициент будет срабатывать реже.

- Мы все сейчас зависим от повышенного коэффициента, который автоматически срабатывает, когда спрос высокий, а машин нет, - подтверждает Евгений Ермолаев, руководитель транспортного холдинга NEXT. - Таких аномальный цен, как в этом году, я в Москве давно не видел. Проще сказать, когда цены были обычными. Это всего лишь 1 января и в дни локдаунов, когда все находились дома.

Напомним, на стоимость поездки могут влиять сразу несколько факторов: в какое время вы вызываете авто; сколько людей в этот момент хотят уехать; какая на улице погода, в снегопад и ливень машин часто не хватает; достаточное ли в районе число водителей; есть ли в городе пробки, и так далее. Цена автоматически рассчитывается в режиме реального времени и не зависит от водителей и таксопарков.

Новые тарифы компенсируют затраты парков

- Рынок уже видит значимый рост спроса на заказы в 2021 году, и ждет следующего витка в будущем году. Учитывая сложную ситуацию с нехваткой машин и водителей, это может привести к еще большему дефициту предложения на рынке такси и, соответственно - к дальнейшему росту среднего чека на поездки. Для бизнесов, которым и без того сложно привлекать дополнительные кадры и все новые инвестиции на покрытие растущих расходов, логичным решением выглядит повышение тарифов, - считает Денис Кусков, глава аналитического агентства Telecom Daily.

По мнению экспертов, изменение тарифов - единственный выход в данной ситуации.

- Обновление тарифов в Москве позволит улучшить ситуацию с регулярным включением повышенного спроса в такси. С одной стороны, это поможет сориентировать ценообразование на актуальный уровень спроса, с другой - будет сигналом для водителей на то, что можно зарабатывать больше. Как следствие, на линию выйдет больше таксистов, число водителей придет в норму, а повышающий коэффициент будет срабатывать реже. В итоге выиграют и водители, и парки, и пассажиры, - пояснил глава аналитического центра.

Напомним, последний раз тарифы в Москве Яндекс.Такси пересматривал в 2018 году.

КАК СЭКОНОМИТЬ

В приложениях Яндекс Go и Uber Russia еще до вызова такси можно посмотреть, в какую цену обойдется проезд по определенному маршруту. Если стоимость кусается, а время позволяет, можно подождать, пока снизится спрос, увеличится количество водителей на линии или уменьшатся заторы. Уведомление о снижение цены придет автоматически. В приложении можно включить эту функцию.